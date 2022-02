Sesso al GF Vip, la confidenza è arrivata. E anche i dettagli tra loro due: “Abbiamo fatto tutto”

Il rapporto tra Alessandro Basciano prosegue tra alti e bassi al GF Vip 6. Alternano momenti di grande passione a clamorose incomprensioni che li portano a litigare. Nelle ultime ore Alessandro Basciano sottolinea la voglia di stare ancora più vicino alla sua compagna, per poi aggiungere, in maniera ancora più esplicita: “Ti avevo chiesto cosa preferisci fare. Io non mi vergogno a dirlo, voglio fare tutto con te!”. Tuttavia le sue parole non sono piaciute a Sophie Codegoni, che subito dopo aver udito tali frasi, è sbottata dicendo: “Va bene, allora questo rapporto non ti piace e tu ti sei innamorato del nulla cosmico perché io sono una che non prende l’iniziativa e il nostro rapporto è piatto. Davo per scontato che volessi fare insieme a te…”.

Dopo questa discussione i due si sono allontanati ognuno per la propria strada, ma il tutto è durato un attimo anche perché appena si sono rivisti è scattato un bacio appassionato, segnale che le incomprensioni erano passate. Poi Sophie Codegoni ha avuto modo di parlare con Jessica Selassiè e alla principessa ha confessato di aver detto ad Alessandro Basciano di essersi innamorata di lui.

“Un po’ di sere fa, visto che non gli avevo mai risposto al fatto che lui mi ha sempre detto di essere innamorato, gli ho detto “sono innamorata follemente di te”, così dal nulla. Io sono sicura che mi ha detto un ti amo, quindi ho pensato che potevo dirlo anche io. Lui invece dice che l’ho detto io per prima, ma che anche lui voleva dirmelo ma fuori da qui. Ma io ricordo al contrario!”. E nelle ultime ore Alessandro Basciano ha fatto una confidenza a Delia Duran dicendo di aver fatto sesso con Sophie Codegoni.





In un video che sta girando su Twitter Alessandro Basciano e Delia Duran sono in giardino a chiacchierare. La modella e attrice sembra dire: “Ma avete fatto tutto?”. Lui annuisce e lei replica incredula: “Ma davvero? Aiuto, ma come avete fatto?”. Tocca ad Alessandro Basciano spiegare senza farsi intercettare dai microfoni: “Non è che fai chissà quali movimenti, non è facile. È difficile”.

Quindi Alessandro Basciano fa un gesto abbastanza eloquente con le mani, sembra aggiungere: “Lo fai giusto per disperazione”. La moglie (ex?) di Alex Belli si è mostrata comprensiva: “È difficilissimo, comunque non te la godi bene” e il ragazzo ha concluso: “No, infatti non vediamo l’ora di uscire. La pensiamo allo stesso modo. Lei è come me. Dove ti trovi, ti trovi, non gliene frega un caz**”.