GF Vip 6, la frase di Alessandro Basciano finisce in polemica. Poche settimane dalla fine della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini eppure gli inquilini della casa sembrano essere ancora pronti ai colpi di scena. Soprattutto quando le parole diventano momento di confronto anche tra utenti fuori dalla casa. Ecco cosa è successo.

Grido alla squalifica per Alessandro Basciano. Stando a quanto si apprende dal popolo del web, pare che questa volta il gieffino l’abbia davvero sparata grossa, al punto da sollevare polemiche a riguardo. Tutto normale, quando Alessandro Basciano si è ritrovato a parlare Lulù sugli atteggiamenti di Antonio.

Tema dell’argomento i disturbi alimentari, poi la frase di Alessandro che ha scatenato la bufera social: “Anche io ho problemi. Io sono sensibile. Io ho avuto problemi seri, molti più seri dei problemi alimentari che sono cagate”, ha affermato Basciano senza però trovare un appoggio in Lulù, che ha subito messo in chiaro.





“Ha avuto molti problemi. I problemi alimentari non sono cagate”, questa la risposta della principessa. E non sarebbe la prima volta per Alessandro di finire al centro delle polemiche. Infatti il gieffino è reduce dalle parole del conduttore in persona, che in diretta dallo studio ha fatto notare qualcosa in merito ad alcuni sfoghi eccessivi nei confronti di Sophie.

“Sinceramente quello che vediamo è orrendo. Le parolacce e il modo in cui tratti Sophie quando litighi non è bello per niente. Questa non è un opinione di un singolo ma di molti quindi bisogna farsi un esame di coscienza”, e la risposta di Alessandro: “Soffro molto lo stress emotivo”. E pensare che invece mamma Valeria pare abbia un occhio di riguardo sul probabile ‘genero’.