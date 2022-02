Il GF Vip 6 è in pausa e durante questa settimana del Festival di Sanremo 2022 Alfonso Signorini non tornerà per la seconda volta nella Casa dei vipponi. Niente puntata venerdì 4 febbraio, quando è in programma la quarta e penultima serata della kermesse guidata da Amadeus.

Ma ovviamente le telecamere sono sempre accese nella Casa di Cinecittà e i fan del GF Vip 6 possono comunque seguire cosa succede a ormai poche settimane dalla finale. Beh, mentre andava in onda la terza serata del Festival di Sanremo su Raiuno, su Mediaset Extra il pubblico ha assistito a un forte litigio di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, da settimane ormai coppia fissa.

GF Vip 6, il concorrente prova a uscire dalla porta rossa

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno avuto l’ennesimo forte scontro e l’ex corteggiatore di UeD è crollato al punto di provare a uscire dal GF Vip 6. Lo ha rivelato a Soleil Sorge tra le lacrime: “Io me ne vado comunque. Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto. Voglio andare da mio figlio. Cosa ci faccio qui? Se non aprono ora me ne vado domani mattina è uguale”.





Alessandro Basciano ha insistito sul fatto di voler stare con suo figlio: “Perché devo privare mio figlio del tempo con me per stare qui, che tanto lei fa gli show e stiamo sempre a litigare?”. “Ho aperto due porte e non mi fanno uscire – ha continuato riferendosi evidentemente agli autori del GF Vip 6 – Sophie io domani esco, arrangiati, a me non mi vedrai mai più! Con me hai chiuso fidati. Non ci sto un minuto in più qua dentro, domani mattina scappo e me ne vado certamente”.

“Sì, domani esco, prima ragazzi ho provato ad aprire la porta dietro ed era chiusa. Poi sono venuto per aprire questa in giardino e mi hanno detto di non farlo. Ragazzi sì ho aperto due porte per andarmene, ma sono convinto domani vedrete. Mi dispiace per voi, ci rivedremo fuori da qui, ma io esco. Si vede che non era cosa con Sophie e doveva andare così, era destino che durasse questo tempo. – ha concluso il concorrente del GF Vip 6 – Adesso aspetto che gli autori mi diano la risposta su quando uscire e me ne andrò”. Succederà davvero?