Grande Fratello, ancora scintille tra i concorrenti. Al di là delle difficoltà incontrate quest’anno – gli ascolti non sembrano andare benissimo – nella Casa non mancano comunque i momenti di attrito e le famose dinamiche tra i coinquilini. In particolare è stata Beatrice Luzzi ad essere spesso al centro del fuoco. Massimiliano Varrese e gli altri l’hanno criticata duro arrivando ad etichettarla come la più ipocrita del gruppo.

Ma c’è anche un’altra concorrente che finisce volentieri in bocca agli altri e non per complimenti. Parliamo di Giselda Torresan. Già una volta Fiordaliso l’aveva criticata per il suo modo di (non) curarsi. Inoltre recentemente il pubblico l’ha accusata di aver cambiato di proposito il tono della propria voce per apparire più ingenua davanti alle telecamere del Grande Fratello. Adesso due inquilini si sono scagliati contro l’amante della montagna.

Leggi anche: “Stop”. Grande Fratello, la parola peggiore per Signorini, cast e pubblico: “Perché non va“





Vittorio e Heidi smascherano Giselda: cosa le hanno detto

Sono stati in particolare Vittorio Menozzi e Heidi Baci ad accusare Giselda Torresan. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha mostrato una foto, tratta dal profilo Instagram, dove la concorrente compare in tacchi a spillo. La storiella della montanara ingenua non regge più tanto. Vittorio, mentre si trovava in cucina con altri inquilini, ha detto: “Ha due vite parallele. I genitori pensano che sia in mezzo alle mucche, invece è a far serate a Milano”.

Una frase senza troppi giri di parole, un’accusa precisa, che trova anche Heidi Baci d’accordo: “Giselda non ti credo più“. Giselda sembra prenderla bene e inizia a ridere. Poi però chiarisce: “La foto ha due anni, ero alla cena dell’azienda… In mezzo a tutti uomini mi sono presentata vestita così”. Fatto sta che adesso la concorrente sembra finita al centro delle discussioni. Anche Alfonso in puntata l’ha presa di mira.

Vittorio "ha 2 vite parallele giselda"

Heidi "anche secondo me, non ti credo più gisè"

ridendo e scherzando…l'han sgamata 😆

#GrandeFratello pic.twitter.com/H5KeGyXVSi — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 3, 2023

Relativamente a certi giudizi dati nella Casa Giselda si è difesa: “A me non è piaciuto dall’inizio l’atteggiamento verso Rosy poi è un gioco e spero che tutto rientri io non voglio litigare”. Ma Signorini non le crede: “Sinceramente non mi pare sia solo un gioco, hai detto delle cose molto cattive”. Insomma, la maschera sembra essere caduta. Beatrice Luzzi ha sottolineato un altro aspetto: “Non ho mai nominato Giselda che è nominata dalla prima puntata, e lei è sempre stata nominata quindi c’è qualcuno che la nomina e finge di esserle amica…”. Di chi starà parlando?

“Fuori”. GF, brutta scoperta su Giselda: lei non sa niente e nemmeno se l’aspetta