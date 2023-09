Grande Fratello, stavolta Alfonso Signorini si è infastidito. E ha sgridato la concorrente che, almeno finora, è la più chiacchierata fuori ma soprattutto dentro la Casa: Beatrice Luzzi. La puntata di giovedì si è aperta proprio con gli scontri che l’attrice ha avuto con gli altri inquilini durante il gioco della verità. Molti concorrenti hanno accusato di Beatrice di essere “ipocrita”. In particolare Lorenzo ha fatto notare come sia sempre pronta a “dare sentenze”. “Per quanto riguarda Lorenzo, Vittorio, loro sono in nomination con me, poteva fargli comodo, per quanto riguarda le ragazze potrebbe essere una competizione professionale”, il commento di lei sulle critiche ricevute.

Il ‘caso’ Beatrice Luzzi è stato trattato ampiamente all’inizio della diretta. Solo più tardi si è resa protagonista di un commento che le ha valso la strigliata del conduttore. Ma andiamo con ordine. Dopo aver annunciato il secondo concorrente salvo al televoto, Alfonso Signorini ha chiesto un parere sull’esito finale a Beatrice Luzzi, appunto, e Arnold, i concorrenti nominati ancora in bilico. E l’attrice, prima di dire la sua, si è lasciata sfuggire a una parola che ha fatto infuriare il conduttore.

GF, Signorini sgrida la concorrente in diretta

Prima di commentare il verdetto del televoto e di fare una previsione riguardo il suo esito, Beatrice Luzzi ha rivolto un pensiero ai suoi figli usando, però, una parola che non è per niente piaciuta al padrone di casa. “Volevo rassicurare i miei figli che mi avranno vista con il branco contro, penso che abbiano sofferto”.

Il termine “branco” non è andato giù ad Alfonso Signorini, che l’ha subito interrotta per rimproverarla. E per chiederle di non usare più quella parola. “Scusa, non usare questa parola perché è pesante, non è il caso. Non usiamo parole così pesanti, è una parola sensibile. Certe parole così sensibili denotano una realtà pesante, non è il caso di usare la parola branco per una cosa del genere”.

L'opinione di Cesara su Beatrice non si fa attendere! #GrandeFratello pic.twitter.com/lpkwxx9fhR — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, 2023

Subito dopo il rimprovero del conduttore, sono arrivate le scuse della concorrente del GF che è la più criticata dal gruppo: “Mi scuso, però è una citazione di Letizia che ieri è intervenuta in mia difesa anche se molti poi si sono scusati”, ha risposto Beatrice Luzzi.