Al Grande Fratello nuove nomination. E stavolta si rischia il posto in Casa: lunedì 25 settembre sera, uno tra Arnold, Claudio, Giselda, Grecia e Vittorio dovrà lasciare il reality show a poche settimane dal via. Ma ci sono state anche sorprese emozionanti, come quella per Paolo e Samira, rese dei conti, con protagonista assoluta Beatrice. E anche una rivelazione in diretta, perché Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro. Tutto è partito da una chiacchierata notturna tra Grecia Colmenares e Fiordaliso. L’attrice di soap ha confessato di essersi invaghita di un uomo un po’ attempato.

Ma quando la cantante ha chiesto informazioni più dettagliate, lei ha divagato. Questo perché l’uomo in questione è un personaggio famoso. E come non parlarne in diretta del GF, nella puntata andata in onda giovedì, di questo gossip succosissimo? Chiamate in confessionale dal conduttore, le due concorrenti hanno raccontato cosa si erano confidate di notte e Grecia a quel punto ha precisato che gli uomini di cui è invaghita sarebbero due in realtà.

GF, Grecia Colmenares invaghita di un famoso: chi è

“Chi è? Non si può dire! Sono due! Sono due che mi piacciono così di istinto. Non siamo usciti, è un amore platonico. Uno è alto e ha i capelli grigi. Bello e alto. Il secondo uomo sta vicino a te Signorini, solo mi hanno detto che è sposato. Questa persona è molto gentile, ma è sposato”.

Il conduttore del GF è rimasto a bocca aperta. E Fiordaliso ha detto la sua: “Secondo me le piace un presentatore leggermente più giovane di lei che lavora qui a Mediaset e ha i capelli bianchi. Un giornalista-presentatore con i capelli bianchi e grigi. Chi? Paolo Del Debbio!”.

Prossima Mission: scoprire gli amori platonici di Grecia. #GrandeFratello pic.twitter.com/p4dPs2PFzV — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, 2023

La notizia di gossip in diretta è stata subito commentata anche nello studio del GF: Cesara Buonamici è sicura che uno sia Paolo Del Debbio, mentre per Rebecca Staffelli “Grecia si è sentita spalle al muro e voleva fare il gioco delle tre carte, secondo me il secondo uomo non esiste, è solo Paolo Del Debbio l’uomo che le piace“. Insomma, tutti sicuri che sia il giornalista.