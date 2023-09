Grande Fratello, terza puntata piena di sorprese. Intanto un avviso ai telespettatori: più volte, durante la diretta, Alfonso Signorini ha comunicato un cambio di messa in onda. La prossima puntata del reality show, infatti, è in programma giovedì sera e non venerdì come accaduto la scorsa settimana. Ovviamente sempre su Canale 5 e sempre in prima serata. Lunedì, invece, è stata anche serata di nomination. E alla fine, il verdetto di questa settimana è il seguente: Arnold Cardaropoli e Beatrice Luzzi, Lorenzo Remotti e Vittorio Menotti. Alla chiusura del televoto il meno votato andrà al televoto con Grecia Colmenares proprio giovedì.

Grecia Colmenares è infatti risultata la concorrente meno votata dal pubblico del GF, al contrario di Giselda Torresan che invece si è guadagnata la medaglia di preferita. Ma proprio a proposito di nomination, il conduttore del reality show, affiancato da Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli come inviata social è stato ripreso in diretta dagli autori. Che l’hanno bloccato.

Leggi anche: “Bestemmia in diretta”. GF 2023, choc sulla concorrente: la reazione di Signorini lascia spiazzati





“Stop, stop!”: GF, Signorini richiamato dagli autori in diretta

Scendendo nel particolare, Alfonso Signorini è incappato in un piccolo errore nello spiegare al pubblico il metodo del televoto. Il conduttore pensava infatti che Grecia Colmenares sarebbe finita insieme a tutti gli altri concorrenti in nomination e così ha detto, lanciando poi la pubblicità.

Ma qui è arrivato il richiamo degli autori. “Stop”, ha detto qualcuno per attirare la sua attenzione e Alfonso Signorini sorpreso si è domandato il perché di questa reazione da parte dei suoi collaboratori, che continuavano a dirgli di non proseguire perché l’informazione era sbagliata. Dietro le quinte devono averglielo spiegato bene.

E infatti, tornato in onda in diretta, Alfonso Signorini ha spiegato ai telespettatori la giusta formula di televoto e quindi che Grecia Colmenares non sarebbe andata in nomination subito: “Il meno votato di questo televoto andrà al prossimo, eliminatorio, contro Grecia Colmenares”, ha sottolineato il padrone di casa del Grande Fratello.