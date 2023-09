Caos in vista al Grande Fratello, dopo che una parte del pubblico ha puntato il dito contro una concorrente per una bestemmia che sarebbe stata detta in diretta televisiva. Mentre questa protagonista del reality show si trovava in confessionale, il conduttore l’ha richiamata e lei si è praticamente spaventata. Quindi, avrebbe detto una frase che per molti sarebbe stata una violazione del regolamento del programma di Canale 5.

Nella casa del Grande Fratello questa concorrente avrebbe quindi proferito una bestemmia, anche se ci sono dei pareri discordanti. Alcuni fan di questa gieffina non sono d’accordo con questa ricostruzione dei fatti, mentre coloro che sono più duri nel giudizio invocano certamente provvedimenti e parlano di vera e propria vergogna. Andiamo a vedere insieme cosa sarebbe successo davanti a milioni di telespettatori nelle scorse ore.

Grande Fratello, accusa alla concorrente: avrebbe detto una bestemmia

Quanto accaduto al Grande Fratello è stato improvviso, infatti la concorrente in questione rea di aver detto la presunta bestemmia non era stata una delle più attive nel corso della puntata e non è una delle preferite dal pubblico. Quando Signorini l’ha chiamata all’interno del confessionale per fare le sue nomination, ecco che si è lasciata sfuggire qualcosa di misterioso, infatti al momento sono due le versioni che stanno circolando.

Ad essere accusata Anita Olivieri, che potrebbe aver detto ‘po….Dio’. Questa infatti la reazione dell’utente che ha diffuso su X il video: “Alfonso: ‘Anitaaa’. Anita: ”Orcodio che colpo’. Trovo vergognoso bestemmiare in questa maniera in prima serata su Canale 5 davanti al conduttore”. Quest’ultimo però si è messo semplicemente a ridere, quindi non ha affatto captato questa bestemmia. E c’è infatti un altro fronte che difende la ragazza.

alfonso: “anitaaa”

anita: “ ‘ORCODIO CHE COLPO ”

trovo vergognoso BESTEMMIARE in questa maniera in prima serata su canale 5 davanti al conduttore @GrandeFratello @Pontifex_it #gf #grandefratello pic.twitter.com/HKXVud66HS — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠🩸 (@ruffi4no) September 19, 2023

Per i sostenitori della 26enne invece Anita avrebbe semplicemente detto: “Oddio“, quindi non avrebbe commesso nessuna violazione. Staremo a vedere se giovedì 21 settembre, quando ci sarà la quarta puntata, Alfonso vorrà dire qualcosa in merito.