Il Grande Fratello sta entrando ormai nel vivo e Alfonso Signorini spera che questa edizione possa essere una delle migliori in assoluto. Adesso è stata presa una decisione per quanto riguarda il futuro del reality show ed è una vera sorpresa, dato che nessuno se l’aspettava. Quindi, i telespettatori dovranno subito cambiare le loro abitudini e iniziare ad assimilare questa novità, che giunge quindi dopo le prime tre puntate.

Ma parlando dello scorso appuntamento del Grande Fratello, andato in onda nella serata del 18 settembre, uno dei momenti più commoventi per Alfonso Signorini e il pubblico si è verificato quando Alex Schwazer ha ricevuto la sorpresa della moglie Kathrin, la quale lo ha incontrato e baciato nella Casa. Ma a fare scalpore è stata la decisione della regia, che ha praticamente zittito il microfono del conduttore al fine di non fargli fare più domande scomode allo sportivo.

Grande Fratello, Alfonso Signorini annuncia subito una novità

Rispetto a quanto successo finora, il Grande Fratello e Alfonso Signorini hanno optato per una scelta differente, che partirà dalla prossima puntata della trasmissione, la quarta. I telespettatori erano già pronti per vedere le dinamiche dei concorrenti in una data specifica, ma tutto è stato modificato improvvisamente e a quanto pare si tratterebbe di una decisione che sarà confermata molto probabilmente anche nelle prossime settimane.

Signorini aveva preannunciato questo cambio di programma già nel corso del TG5 delle 20, ma poi ha ribadito il concetto anche durante la puntata. Finora i due appuntamenti col GF erano andati in onda il lunedì e il venerdì, ma da questa settimana la seconda puntata settimanale sarà trasmessa di giovedì. Bisogna quindi incollarsi davanti al piccolo schermo il prossimo 21 settembre e non venerdì 22 settembre.

La stessa pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello ha annunciato: “Il prossimo appuntamento con Grande Fratello? Segnatelo in agenda, ci vediamo questo giovedì!”. Il reality sostituirà quindi la fiction La voce che hai dentro di Massimo Ranieri.