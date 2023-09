Altra puntata del Grande Fratello nella serata di lunedì 18 settembre. Ed Alfonso Signorini è stato protagonista di un episodio destinato a fare rumore. Da non escludere che possa esserci un confronto tra il conduttore e i vertici del reality show, se questa ipotesi dovesse trovare conferme definitive. Tutto è successo mentre andava in onda la storia di Alex Schwazer, raccontata dettagliatamente nel corso dell’appuntamento.

Il concorrente del Grande Fratello ha anche avuto l’occasione di rivedere sua moglie Kathrin e questo ha indubbiamente emozionato Alfonso Signorini e il pubblico. Eppure non tutto è andato per il verso giusto e il padrone di casa è stato criticato per i suoi atteggiamenti. A tal punto da far intervenire gli autori del programma, che si sarebbero resi artefici di un gesto praticamente mai accaduto prima d’ora.

Grande Fratello, il clamoroso gesto nei confronti di Alfonso Signorini

Schwazer ha iniziato a rivelare tutto sulla sua vita e al Grande Fratello ci sono state forti emozioni, che hanno anche colpito Alfonso Signorini. Il marciatore ha dichiarato: “Il mio sport se lo vuoi fare, lo devi amare. Se tu fai fatica, c’è qualche problema. Escluso quello che sarebbe stata la soluzione giusta, ovvero staccare un po’, le ho provate tutte, ingenuamente. Il doping era l’unica cosa che non avevo provato. No, non avevo la consapevolezza che sarebbe venuto a galla. Non pensavo più a quello che rappresentavo, alle mie cose private. Sì, in quel modo ho rovinato tutto”.

Ma come scritto dal sito Gossip e Tv, Alfonso Signorini è anche stato contestato per le sue domande troppo esplicite e dure ad Alex. Ha esclamato: “Sei andato a cercare le sostanze dopanti in Turchia dopo aver cercato su Google”. Poi il campione olimpico ha ammesso di avere un desiderio, ovvero essere visto dai figli mentre gareggia alle Olimpiadi. E il conduttore ha detto: “Tutto sotto controllo, è chiaro che rivedere i tuoi figli possa provocare questo (in riferimento alle lacrime di Schwazer n.d.r.), è come se da quella casa non te ne fossi andato”. E poi c’è stato l’incontro commovente con la moglie.

Ma soprattutto il pubblico si è accorto che all’improvviso il microfono di Alfonso Signorini sarebbe stato silenziato per evitare che intervenisse, durante il momento emozionante di Alex e la moglie. Una sorta di umiliazione. Si sentiva solo una voce in sottofondo, quindi gli autori sarebbero intervenuti duramente sul padrone di casa. Capiremo prossimamente se ci siano stati davvero delle tensioni.