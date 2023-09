Alfonso Signorini che piange in diretta al Grande Fratello 2023. Proprio così, il padrone di casa del reality show non è riuscito a trattenere le lacrime e chiaramente in molti sia Ono stretti intorno al suo dolore. Ma cosa è successo? E perché il conduttore Mediaset si è commosso? Si stava parlando di Angelica, che in questi ultimi giorni c’è da dire si è davvero molto aperta molto con gli altri colleghi vip e non. La ragazza ha infatti parlato del suo brutto rapporto con il padre.

>> “Alex Schwazer lo scoprirà in diretta”. GF 2023, l’annuncio di Signorini scuote il pubblico

Angelica ne ha parlato a lungo con Rosy Chin ed è qui che la ragazza ha anche svelato al confessionale che adesso pensa di aver deluso la figura paterna: “Ho il terrore che lui sia arrabbiato nei miei confronti perchè non ho parlato, spero di no…”. A questo punto Rosy risponde all’amica in lacrime: “La riservatezza di tuo papà magari è una sua fragilità… Secondo me l’unica cosa che vorrebbe fare tuo padre è darti un forte abbraccio…”.





Alfonso Signorini che piange in diretta al Grande Fratello 2023

Si torna in studio e tutti notano una cosa: Alfonso Signorini sta piangendo. Qualche nota deve aver pizzicato la sua anima. La regia del programma ha fatto quindi vedere il conduttore visibilmente emozionato, tanto da non riuscire a continuare questa parentesi emozionante. A questo punto Alfonso Signorini ha deciso di darsi un contegno e riacquisire forza, ringraziando Rosy per le belle parole per Angelica: “Io voglio ringraziare Rosy Chin, che non c’è bisogno davvero di dire niente se non grazie…”.

A questo punto la saggia Rosy Chin ha detto che nonostante nessuno sia perfetto, tutti siano assolutamente migliorabili. Grande momento per la donna che si è beccata un grande applauso. A questo punto interviene Cesara Buonamici che dice riguardo questa vicenda: “Però ad oggi purtroppo ogni incontro finisce in una lite…”.

E ancora: “Io credo che il Grande Fratello aiuterà il padre a vedere Angelica sotto un’altra luce, però mi chiedo se lei sia disposta a baciarlo e ad abbracciarlo tirando una linea sul passato…”. Ora tutti si chiedono: Alfonso Signorini convincerà a portare in trasmissione il padre della giovane?

Leggi anche: “Cosa state per vedere…”. GF 2023: Anita Olivieri, la nuova segnalazione è proprio pesante