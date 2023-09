A poche ore dalla puntata numero 3 in diretta del Grande Fratello è uscita fuori una notizia scottante su Anita Olivieri. La concorrente del reality show di Alfonso Signorini è stata ‘sgamata’ dal pubblico, o almeno c’è stato un utente che ha contattato l’influencer Deianira Marzano per informarla delle presunte menzogne dette dalla giovane da quando è entrata nella Casa. Anche perché lei avrebbe un obiettivo ben preciso, non dichiarato ovviamente pubblicamente.

Nei giorni scorsi al Grande Fratello Anita Olivier si era invece resa protagonista di una sorta di rimprovero al concorrente Lorenzo Remotti. Lui aveva parlato così dei fuochi d’artificio: “Li hanno fatti anche quando eravamo in albergo. Tu li hai visti? Non avevi la camera che affacciava?”. Anita aveva esclamato, parlando con il coinquilino: “No, non dobbiamo parlarne, ti ricordi?”. Ma ora ecco che per lei ci sarebbero dei guai in vista.

Grande Fratello, cosa è stato scoperto su Anita Olivieri

Non è la prima volta che fuori dal Grande Fratello arrivino segnalazioni su Anita Olivieri, infatti il sito Isa e Chia ha innanzitutto ricordato cosa era stato riferito su di lei qualche giorno fa: “Nell’ambiente delle comitive non la sopporta nessuno, è arrivista ed è sempre stata fidanzata con l’amico di un mio amico. Quando abbiamo visto la clip di presentazione in cui si dichiarava single, siamo tutti caduti dalla sedia”.

Ed ora eccone un’altra sempre in relazione alla sua vita privata, infatti Deianira Marzano ha ricevuto questo messaggio sui social: “Ciao Deia, una mia amica di Roma è una collega di lavoro del fidanzato di Anita del GF. Ha detto che stanno ancora insieme, ma per entrare al GF ha dovuto dire di essere single, poi ha detto che lei segue da anni il GF e probabilmente creerà qualche ship per andare avanti nel gioco, ma lui è molto tranquillo”.

Anita non è ancora stata interpellata su questo argomento da Alfonso Signorini, ma visto che queste voci stanno diventando sempre più frequenti, non è da escludere che lui possa chiederne conto e chissà se interverrà anche il presunto partner di Anita.