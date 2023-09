Nella serata del 18 settembre ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello, ma già ora è stata fatta una scoperta su Rosy Chin. Sarà sicuramente Alfonso Signorini in persona a comunicarle tutto, se queste indiscrezioni troveranno conferma nelle prossime ore. Si tratterebbe di un risultato inaspettato per lei, che certamente la coglierebbe di sorpresa ma allo stesso tempo per la concorrente sarebbe anche il tempo di festeggiare.

Il Grande Fratello sarà alla terza puntata, ma Rosy Chin ha già raggiunto qualcosa di insperato. I telespettatori hanno subito applaudito dinanzi a questa notizia, anche perché sono stati soprattutto loro a renderla possibile. Una comunicazione che potrebbe giungere in pompa magna da parte del conduttore e la gieffina potrebbe anche essere colpita da forti emozioni, visto che comunque il reality è iniziato da pochissimo.

Grande Fratello, la scoperta importantissima su Rosy Chin

A fornire questa informazione è stato il sito Novella 2000, che si è soffermata sui tanti concorrenti del Grande Fratello. Ma è stato il nome di Rosy Chin a prevalere su tutti in una speciale classifica. In questa graduatoria si sono posizionati malissimo Marco Fortunati, Anita Olivieri ed Angelica Baraldi, ma non è andata affatto bene nemmeno a Paolo Masella, Beatrice Luzzi, Lorenzo Remotti e Letizia Petris, che non hanno conquistato finora il pubblico.

Ci riferiamo alla classifica del preferito di questa prima settimana di reality show. Rosy Chin è stata la più votata dai telespettatori con il 19% delle preferenze, mentre alle sue spalle troviamo Giuseppe Garibaldi e Giselda Torresan rispettivamente al secondo e al terzo posto con il 14% e il 10% dei voti. Bisognerà capire se queste previsioni saranno confermate o meno, ma comunque occorre anche precisare che sono stati presi in esame solo i primi gieffini entrati e non tutti.

Eppure si era inizialmente vociferato che Rosy Chin potesse addirittura rischiare l’eliminazione dal GF tramite televoto, invece a quanto pare ha ottenuto il consenso del pubblico e quindi resterà nella Casa del reality show.