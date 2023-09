Manca pochissimo alla terza puntata del Grande Fratello e Alex Schwazer sarà uno dei protagonisti indiscussi. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini nel suo consueto video precedente l’appuntamento in diretta. Saranno tanti i temi che verranno toccati in studio anche grazie al supporto di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, ma è sul marciatore che il pubblico concentrerà le maggiori attenzioni dato che accadrà qualcosa di importante.

Ma al Grande Fratello è successo anche altro e non è coinvolto in questo caso Alex Schwazer. Signorini ha infatti affermato che “nella casa del GF iniziano a trasparire le prime antipatie e anche i primi malumori, come quello tra Rosy e l’attrice Beatrice Luzzi. Tra battutine, occhiatacce e tentativi di pace che convincono poco, appare chiaro a tutti che tra le due non corra buon sangue. Stasera proveremo un po’ ad indagare e capire qual è la vera natura del loro rapporto”.

Grande Fratello, cosa succederà in puntata ad Alex Schwazer

La ricostruzione integrale su quanto detto da Alfonso Signorini sul Grande Fratello e anche su Alex Schwazer è stata fatta dal sito Isa e Chia. Che successivamente ha riportato altre parole del conduttore: “Ci sono poi tre giovani ragazzi come Anita, Samira e Letizia che hanno il dente avvelenato contro la senior della Casa, Grecia Colmenares. Colmenares ha lanciato un urlo in piena notte e ha dato vita ad una serie di discussioni che non hanno ancora trovato il loro capo. Cercheremo di farlo questa sera”.

Ma soprattutto ci sarà una sorpresa ad Alex, fatta dalla sua coniuge: “Questa sera racconteremo una grande storia, quella del campione Alex Schwazer. Sapete che il suo percorso agonistico ha toccato le cime dell’empirio e ha toccato le profondità della caduta. Questa sera cercheremo di raccontarle anche con l’aiuto di quella che lui ha definito la vera salvezza della sua vita, cioè sua moglie Kathrin, che gli farà una sorpresa raggiungendolo nella Casa”.

Ricordiamo che Schwazer è stato squalificato due volte per doping e l’ultima squalifica scade l’anno prossimo. Quindi, si sta preparando alla grande con duri allenamenti per cercare di partecipare alle Olimpiadi 2024 di Parigi.