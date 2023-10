Grande Fratello, Beatrice Luzzi demolisce il coinquilino. Non c’è proprio niente da fare, l’attrice di “Vivere” è sempre in mezzo alle discussioni e alle dinamiche della Casa. Anche quando non fa nulla viene tirata in ballo. Nelle ultime ore era stata Letizia Petris a prenderla di mira parlando di una sorta di complotto messo in atto da Alfonso Signorini e dalla regia per favorire Beatrice. “Amore a me fa strano una cosa e ora ti spiego” ha detto ad Anita e Angelica.

“Quando è venuta mia mamma lei lo sapeva – ha proseguito Letizia riferendosi a Beatrice – Ore prima mi ha detto che secondo lei sarebbe arrivata mia madre a farmi una sorpresa. Poi si è giustificata dicendo che lo pensava da come ero vestita. Poi c’è Alfonso Signorini che la difende sempre. Ogni volta che va in confessionale poi ci sta tipo sette ore“. Ma proprio durante le nomination è stato Alex Schwazer a riferire qualcosa di inatteso sulla coinquilina.

Alex Schwazer sostiene che Beatrice sia innamorata di lui: la reazione dell’attrice

Queste sono le dichiarazioni di Alex Schwazer riferite a Beatrice Luzzi: “Forse la storia con Giuseppe ti è stata utile per creare ulteriori dinamiche e litigi. Tu hai detto che qui dentro ti piace un uomo che è già sposato, ma che non lo vuoi mettere in difficoltà. Sì sono io assolutamente. Tu me l’hai detto. Eravamo a letto ancora prima della storia con Giuseppe. Me l’hai detto tre settimane fa. Me l’hai confidato qui nella stanza da letto”.

“Tu hai detto che io sono molto affascinante – ha proseguito Alex – Dopo hai detto che purtroppo sono sposato e che ci faresti un pensiero. Se poi non sono io allora è comunque un uomo sposato che le piace”. La reazione di Beatrice Luzzi non si è fatta attendere: “Ma questa è pura follia. Vi prego andate a controllate. Dove te l’avrei detto? Non è mai uscita questa frase dalla mia bocca. Ma come ti permetti a dire cose del genere?”.

Beatrice: -“È venuto fuori chi sei Alex, stai confabulando da sei settimane con quell'altro serpente (guru) sulla mia pelle, io sono autentica nel bene e nel male tu no.

Mi devi chiedere scusa”

Alex: -“Assolutamente no”



Dopo la puntata Beatrice si è anche confidata con Vittorio: “Ovviamente è tutto falso e non mi è mai piaciuto. Ma ti rendi conto cosa ha detto prima? Che a me piacerebbe un uomo sposato. Poi ha aggiunto che mi piace lui. Ma io ho dei figli fuori. Questo arriva e mette in dubbio che oltre a Giuseppe a me piace anche un uomo con famiglia. A me non è mai piaciuto Alex, per carità di Dio. Non è proprio il mio tipo. Lui è fuori di testa. Io mi sono pure confidata con lui su Giuseppe e i miei figli. Gli ho detto che non lo vedevo sincero e che avevo paura per quello che potevano pensare i miei figli fuori. Che poi Alex non è nemmeno il mio prototipo. Uno che dice certe follie è un mitomane. Lui vuole vincere, ecco perché mi nomina con motivazioni feroci”.

