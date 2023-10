Grande Fratello, altra puntata interessante e sotto ogni fronte. Dall’addio di Heidi Baci affrontato in apertura all’eliminato della settimana passando per liti, regole violate e crisi. Giovedì 19 ottobre 2023 a lasciare per sempre la Casa stavolta è stata Samira Lui. Quest’ultima ha dovuto battersi al ballottaggio finale con Rosy Chin ed è stata lei ad avere la peggio tra le due rimaste in nomination. E a comunicare il verdetto del pubblico, questa volta, non è stato Alfonso Signorini.

Di solito è il conduttore del GF a leggere la busta, ma questa volta ha incaricato Giuseppe Garibaldi a ritirarla in confessionale e quindi leggere davanti a tutti, in diretta, il nome della persona eliminata. E non è stato semplice per lui, perché partiamo dal presupposto che nella Casa si è molto legato a entrambe, Samira e Rosy, nonostante qualche piccolo screzio che in alcune occasioni li ha allontanati.

GF, esce Samira e Garibaldi è disperato

E quando Signorini gli ha chiesto chi secondo lui avrebbe dovuto lasciare il reality, Garibaldi ha fatto molta fatica a rispondere. Poi si è lasciato scappare “Rosy“, ma “per esclusione” ha precisato. E invece sul foglietto c’era scritto “Samira” e a quel punto lui è andato nel pallone. Crisi nera per lui, che quasi non voleva lasciarla andare davanti alla porta rossa.

Alla fine, dopo un primo saluto e una promessa di rivedersi, Garibaldi ha dovuto cedere ma quando si è lasciato alle spalle la stanza SuperLed, come mostrato dalle immagini anche sui social, ha iniziato a piangere disperato. Il tutto sotto lo sguardo attendo di Beatrice Luzzi che ha assistito alla scena.

Non solo in diretta. Anche dopo la puntata Giuseppe Garibaldi è stato tra quelli più delusi e sconvolti per l’uscita di Samira. È andato in camera è tra le lacrime ha sfogato tutto ciò che aveva dentro. Più tardi, in cucina, ha raccontato il saluto tra lui e Samira. Beatrice Luzzi gliela farà scontare?