“Voleva me, non Garibaldi”. GF, bomba su Beatrice Luzzi: il concorrente esce allo scoperto. In diretta

Tempo di confessioni pazzesche al Grande Fratello, con Beatrice Luzzi coinvolta in un discorso inaspettato. Tutti sappiamo che lei ha provato grande interesse nei confronti di Giuseppe Garibaldi, poi però il rapporto tra i due si è complicato improvvisamente e ormai non ci sarebbero più i presupposti per una eventuale storia, dato che lui non ha mai confermato di avere dei sentimenti verso l’attrice. Ma ora dalla casa è spuntata una verità totalmente differente.

Verità che ovviamente non è accettata dalla donna, che ha subito rispedito al mittente le affermazioni dell’altro concorrente del Grande Fratello. Secondo quest’ultima ricostruzione, Beatrice Luzzi non avrebbe puntato inizialmente Giuseppe ma avrebbe messo gli occhi su un altro gieffino non trovando però campo libero. Il diretto interessato della vicenda ha deciso di parlarne davanti a tutti, scatenando la reazione di lei.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi sgamata: “Tu eri interessata a me”

Questo sì che si chiama colpo di scena e la notizia sul Grande Fratello e Beatrice Luzzi in particolare è stata rilanciata dal sito Novella 2000. Questo coinquilino ha in un primo istante puntato l’attenzione sul rapporto tra l’attrice e Garibaldi, dicendo che lei si è avvicinato al bidello solo per creare una dinamica ma senza che avesse davvero intenti sentimentali. Ma la donna si è innervosita e gli ha detto che le stava mancando di rispetto, affermando determinate cose.

Ad attaccarla è stato Alex Schwazer, che ha confessato una cosa incredibile: “Hai detto che qui in realtà ti piace uno che però è già sposato e non vuoi mettere in difficoltà”. Il riferimento era a se stesso, quindi Beatrice avrebbe avuto un’attrazione nei riguardi del marciatore diverse settimane fa. Lei, capendo cosa volesse insinuare il gieffino, ha smentito categoricamente tutto questo: “Tu sei soltanto un mitomane“.

La violenza verbale di #AlexSchwazer ai danni di #beatriceluzzi è stata allucinante…

Ditelo alla biondona #JillCooper… tanto pronta a sottolineare il bullismo i danni di noi donne… #GrandeFratello — DomiTilla (@CamilloCorvo) October 20, 2023

Qualcuno dica ad #AlexSchwazer che #beatriceluzzi non lo sfiorerebbe neanche con un palo lungo due metri e mezzo…



L'arroganza di questo pseudo campione è senza limiti. #GrandeFratello — DomiTilla (@CamilloCorvo) October 20, 2023

Ma alcuni utenti hanno immediatamente attaccato Schwazer: “Qualcuno gli dica che Beatrice non lo sfiorerebbe neanche con un palo lungo due metri e mezzo. L’arroganza di questo pseudo campione è senza limiti”, “La sua violenza verbale è stata allucinante, ditelo anche alla biondona Jill Cooper”.