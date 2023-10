Grande Fratello, le lamentele dei concorrenti. Non c’è pace per Alfonso Signorini quest’anno. L’edizione 2023 del reality di Canale 5 fatica a decollare. Nelle scorse ore diversi spettatori hanno criticato apertamente quello che sta succedendo. Ed è spuntata fuori pure l’ipotesi – clamorosa – che il conduttore possa essere sostituito. Magari non subito, cosa che avrebbe dell’incredibile. Il nome fatto è quello di Silvia Toffanin, che andrebbe a rimpiazzare Signorini.

Ma si tratta di voci. Come quella che parla di una possibile chiusura anticipata: “Per la prima volta in dieci anni – si legge su Twitter – nel palinsesto di punta in prima serata, hanno avuto difficoltà a sviluppare la puntata. Questo è un episodio preoccupante. Chiusura anticipata, atmosfera pesante, difficoltà per sviluppare la puntata raccontano, non accadeva da decenni. La chiusura anticipata diventa un’ipotesi sempre più concreta”. Ma adesso sono addirittura i concorrenti a lamentarsi all’interno della Casa.

Alex e Beatrice sparano a zero sul Grande Fratello: “Che noia…”

Come fa notare anche Biccy “Nella casa mancano dinamiche interessanti, gossip succosi sui concorrenti, scandali e tutti quegli elementi che spingono il pubblico a seguire il programma in tv e a commentarlo sui social”. Ma non basta. Ora gli stessi inquilini si lamentano. In particolare Alex Schwazer e Beatrice Luzzi hanno avuto una discussione e sono usciti fuori temi piuttosto delicati.

Le parole di Alex: “Ho sentito che c’è una novità, speriamo perché qui non c’è niente“. Beatrice la pensa allo stesso modo e afferma che non accade nulla e che non si formano neppure coppie. Per l’attrice uno dei problemi, se non il più importante, è che i concorrenti giovani sono già fidanzati e quindi non si lasciano andare: “Non succede nulla. Poi qui siamo anche separati dagli altri inquilini (della casa). Il problema è che sono tutti già fidanzati. Hanno preso tanti bellissimi giovani e tutti fidanzati“.

PORCODI però per quanto mi possa piacere beatrice alex qui ha ragione basta usare il vittimismo quando anche tu sei perfida con gli altri scannatevi e basta! #GF #GrandeFratello pic.twitter.com/LxZnxmtUhn — Evelin 🫀 (@EvelinAnna10) September 30, 2023

Insomma Houston abbiamo un problema. In tanti si aspettano che Giampiero Mughini riesca a dare la scossa ad una situazione che si sta trascinando nella noia. Ma chissà se basterà. La realtà è che quello delle coppie che non si formano è solo uno dei problemi: i concorrenti sono terrorizzati dal farsi scappare una parolaccia, inoltre la diretta della notte è stata chiusa (dopo le due). Lo stesso Signorini nell’ultima puntata lo ha ammesso: “Finalmente arrivano le dinamiche…”. Il pubblico apprezzerà o è già troppo tardi?

