Grande Fratello, oh-oh: qualcosa è sfuggito all’attenzione degli autori. Ed è andato in onda. Ma andiamo con ordine. È successo tutto dopo la fine dell’ultima puntata, quella di giovedì 28 settembre 2023 dove non c’è stata alcuna eliminazione ma ciò nonostante non sono mancate discussioni, lacrime e, soprattutto, nomination. Alfonso Signorini ha infatti aperto il televoto eliminatorio, dunque lunedì prossimo dopo l’uscita di scena di Claudio, rischiano di tornare a casa Grecia, Marco, Valentina e Giselda.

Che è finita al televoto perché indicata da Beatrice Luzzi, la nuova preferita del pubblico e quindi autorizzata a fare un nome. “Le ho dato molto ascolto, l’ho protetta e stimata. Le ho regalato dei vestiti. Mi ha nominata come ipocrita. Ho trovato la sua votazione incomprensibile e grande ingratitudine. L’ho sentita lontana e si è legata a Rosy“, la motivazione dell’attrice davanti alle telecamere del GF.

GF, si è sentito: errore degli autori, cosa mandano in onda





Finita la diretta, Giselda Torresan si è sfogata. Aveva subito messo in chiaro che non le sarebbe importato troppo dell’esito della sfida del preferito e dei voti e invece appena interrotto il collegamento con lo studio,, dopo l’annuncio di Alfonso Signorini su Beatrice Luzzi beniamina del pubblico, è crollata in lacrime tra le braccia di Rosy.

Ma dopo la puntata, come sempre, i concorrenti sono stati chiamati in confessionale per commentare quanto accaduto e lì c’è stato un piccolo inconveniente. Era il turno di Anita Olivieri, che con gli autori ha avuto modo di parlare nuovamente di Heidi con cui non corre buon sangue e, per un errore della regia, chi era sintonizzato con la diretta della Casa ha sentito quello che ha detto.

Si sente un pezzo di confessionale di Anita che dice “Voi mi mandate sempre Heidi di lá cosi io poi non riesco a chiarirci, lo fate apposta lo so è il vostro lavoro" lei adesso non sa come rimediare alle cessate dette su Heidi 😂#grandefratello #gf pic.twitter.com/wldXEfVVJy — Soqquadro (@gicarestik2) September 28, 2023

“Voi mi mandate sempre Heidi di là cosi io poi non riesco a chiarirci, lo fate apposta… lo so è il vostro lavoro”, le parole della concorrente in confessionale. Evidentemente la regia non si è resa conto di aver lasciato l’audio aperto anche al pubblico. Cosa succederà nei prossimi giorni? Anita prenderà coraggio e, magari, affronterà nuovamente Heidi, anche se al momento si trovano distanti a causa della divisione dei gruppi tra Casa e Tugurio?