Giselda Torresan, puntata da dimenticare l’ultima del Grande Fratello. In una sola serata, quella di giovedì 28 settembre 2023, si è vista sfumare la qualifica di concorrente preferito dal pubblico (è arrivata seconda dopo Beatrice Luzzi) ed è persino finita al televoto eliminatorio. Lunedì sapremo se sarà l’operaia veneta ad avere la peggio. Perché come immune del Tugurio è stato votato Paolo, mentre per la Casa è stata scelta Rosy. Cesara, invece, ha scelto Massimiliano e Heidi. Poi sono cominciate le nomination.

E quindi, dopo l’eliminazione di Claudio, rischiano di tornare a casa Grecia, Marco e Valentina oltre a Giselda. Che è finita al televoto perché indicata da Beatrice Luzzi: “Le ho dato molto ascolto, l’ho protetta e stimata. Le ho regalato dei vestiti. Mi ha nominata come ipocrita. Ho trovato la sua votazione incomprensibile e grande ingratitudine. L’ho sentita lontana e si è legata a Rosy“, la motivazione dell’attrice.

Giselda Torresan beccata dal pubblico: il video

E questa frase dei vestiti a Giselda non è andata proprio giù. Sia dentro la Mystery che nel salotto con gli altri concorrenti l’ha fatto presente. Ha infatti ribadito che si trattasse in realtà di un solo vestito e che glielo aveva prestato per indossare in una delle future puntate.

“Te li regalo io i vestiti“, ha detto dal divano. E il pubblico è saltato dalla sedia. Non per la frase in sé, quanto il tono di voce. Secondo molti utenti, infatti, in quel preciso momento la gieffina avrebbe cambiato il suo tono di voce usando quella che le appartiene. Già nelle scorse settimane, infatti, era stata accusata di averlo modificato di proposito per apparire ingenua.

eccoci con ridicola n3, magicamente è cambiata pure la voce, avanti un altro #grandefratello pic.twitter.com/b11Y9ZLhjA — ariete ||🍷🎬 (@iperesilienza) September 28, 2023

Il video di Giselda ‘beccata’ ha fatto presto il giro della rete perché confermerebbe quanto sostenuto dal pubblico a inizio reality. Riportiamo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano: “Io conosco Giselda molto bene. L’ho sentita anche poco prima che entrasse al GF e ti assicuro che come parla lì, con quel tono di voce, non è la sua voce. Non capisco proprio perché abbia cambiato tono. Completamente diversa. Anche mia mamma l’ha detto. Perché mi sono confrontata con lei facendole sentire un vocale”.