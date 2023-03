GF Vip, Nicole Murgia denuncia una concorrente. L’attrice è uscita nell’ultima tornata di nomination, ma rischia di diventare più protagonista adesso rispetto a quando si trovava nella Casa. Sotto i riflettori ancora una volta è il van-gate, l’episodio durante il quale Nicole, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi si sono ritrovati nel furgoncino togliendosi anche i microfoni. In particolare sotto osservazione ci sono finite le ‘palpatine’ che Donnamaria ha riservato a Nicole.

In tanti, compresa la stessa Antonella Fiordelisi, hanno attaccato Nicole Murgia che in queste ore deve difendersi da messaggi ben poco carini da parte degli hater. E non è mancato pure un episodio nel quale alcuni fan dei Donnalisi l’hanno insultata nel parcheggio fuori dalla Casa del GF Vip dandole della “zo…la“. Nicole è intervenuta sui social così: “Leggo commenti pesanti. Insulti sulla mamma che sono, sulla donna che sono, gente che augura la morte“. Insomma, un disastro. E adesso si parla pure di denunce.

Dopo la diffida di Nikita arriva la denuncia di Nicole Murgia

Nei giorni scorsi lo staff di Nikita Pelizon aveva diffidato alcuni vipponi come Oriana Marzoli e Luca Onestini per gli attacchi nei confronti dell’influencer. Ora si parla invece di denuncia da parte di Nicole Murgia nei confronti di una ex gieffina. Parliamo di Dana Saber che nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram una diretta fiume attaccando pesantemente l’attrice di “Tutti pazzi per amore”.

La modella marocchina ha affermato che Nicole Murgia, invece di spettegolare e comportarsi male nella Casa, avrebbe dovuto bere tanta acqua per migliorare le sua urina che puzzava: “La pipì quando puzza capita a tutti, può capitare a tutti, la mia non era rivolta a offendere quella mucca, perché già è una mucca e non c’è bisogno di offendere…”. Dana Saber si è rivolta così all’attrice che, per tutta risposta, ha deciso di denunciare la modella.

la pipi della muuu puzzava😭😭😭 pic.twitter.com/17DLsYBe44 — 𝓮𝓵𝓵𝓮 (@surgelatu) March 5, 2023

Insomma Nicole Murgia si sta dando parecchio da fare fuori dalla Casa. Prima aveva parlato di Nikita Pelizon con Invana Mrazova: “Ho sentito Nikita – le parole dell’attrice all’ex di Onestini – ora che sei andata via, ricominciare a parlare di Luca magicamente. Ma questo lo sapevamo e non ci stupisce. Puoi spiegare un attimo questa cosa? Io il mio pensiero già l’ho detto”. Poi è arrivata la denuncia all’indirizzo di Dana Saber per il suo attacco via social. Tanta carne al fuoco per la Murgia, vedremo come andrà a finire pure questa vicenda.

