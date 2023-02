Nicole Murgia aggredita nel parcheggio del GF Vip 7. Puntata pesante del reality show condotto da Alfonso Signorini e le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Voce del popolo, amatissima dal pubblico a casa, Giulia Salemi. In questa occasione la ‘bastarda col tablet’, come lei stessa ama autodefinirsi, ha portato in studio due fan del reality.

“Alfonso io devo svelarti una cosa. C’era una ragazza qui in prima fila che piangeva, sì piangeva per loro, Antonella e Edoardo. Una ragazza si è messa a piangere. Quindi c’è ancora chi crede in questa relazione. Loro ci credono davvero Alfonso“, le parole di Giulia Salemi al conduttore Alfonso Signorini, che non si è fatto sfuggire l’occasione per mettere in piedi un siparietto a dir poco trash.

Nicole Murgia aggredita nel parcheggio del GF Vip 7

Al centro dello studio del GF Vip 7, una delle fan si è lanciata in una sviolinata per i Donnalisi, ovvero Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. “Cosa voglio dire a Edoardo e Antonella? Allora, io vi amo dal 19 settembre. Raga, io per voi vi dico tutto, sto male quando litigate, veramente, sto malissimo e tremo. Vi amo troppo fino alla fine Donnalisi! Sì Donnalisi io vi amo. Cosa voglio dire a Edoardo? Non esiste futuro dove non ci ritroveremo. L’hai detto tu Edooo, l’hai detto tu Edo, l’hai detto tu Edo! Ricordati“.

Tutta questa enfasi per il caso del van tirato fuori da Signorini e nel quale sono rimasti invischiati Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, poi aggredita nel parcheggio del GF Vip. “Parlavamo di chirurgia plastica, e lui mi ha detto di non aver mai visto così tanti seni rifatti nella casa e che i miei sembravano davvero duri. Così li ha toccati e ha detto: ‘ah no, sono morbide’”, ha detto Nicole Murgia parlando della palpatina di seno che ha fatto infuriare Antonella.

Le donnalisi hanno incontrato la Murgia e le hanno urlato zocc*la. Volevo tranquillizzarla: anche se hanno cercato di affossarla, le uniche che si sono affossate sono coloro che hanno fatto le pazze in prima serata per una ship di merda. Murgia per sempre famosa, noi ti amiamo ❤️ — Paola. (@Iperborea_) February 28, 2023

La cosa non è piaciuta ovviamente al fandom che sostiene Edoardo e Antonella e anche per questo motivo il televoto ha decretato l’uscita di Nicole Murgia. Dopo l’uscita è successa una cosa davvero terribile per la concorrente. Nicole Murgia è stata aggredita nel parcheggio del GF Vip 7 presa a parolacce. “Le donnalisi hanno incontrato la Murgia e le hanno urlato zocc*la. Volevo tranquillizzarla: anche se hanno cercato di affossarla, le uniche che si sono affossate sono coloro che hanno fatto le pazze in prima serata per una ship di merda. Murgia per sempre famosa, noi ti amiamo”, si legge su Twitter.