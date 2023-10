Sono state ore complicate al Grande Fratello per Jill Cooper, finita tra le lacrime in un paio di circostanze. La concorrente, una delle ultime ad entrare nel reality show di Canale 5, ha toccato aspetti molto privati della sua vita e non piangere è stato impossibile. Ha subito trovato il conforto degli altri compagni di avventura, i quali l’hanno ascoltata attentamente prima di stringersi attorno a lei. La gieffina ne ha approfittato per sfogarsi completamente.

Non è da escludere che Alfonso Signorini possa riparlarne nel corso della puntata in diretta del 19 ottobre. Al Grande Fratello la storia di Jill Cooper sta già emozionando moltissimo, anche perché ovviamente le sue lacrime erano decisamente sincere. Ci sono state delle situazioni drammatiche a livello personale, per la donna non è stato facile superare quelle fasi delicate e riuscire quindi ad andare avanti con la sua esistenza.

Grande Fratello, Jill Cooper in lacrime: il motivo

A parlarne dettagliatamente è stato il sito Today, infatti soffermandosi sul Grande Fratello, Jill Cooper e le sue lacrime, ha riportato le affermazioni della conduttrice televisiva 55enne, che ha iniziato a parlare del papà: “Adesso ha 87 anni, adesso l’ho recuperato. E tutti gli altri anni?. Sono stata io che sono andata da lui. Mio padre è un pezzo di pane, è stato soggiogato da questa donna più grande di lui (una compagna? ndr) e ci ha tenuto tanto separati da lui. Ecco piango, ma per me è positivo. Vuol dire tirare fuori. Infatti ho sentito mio padre qualche minuto prima di entrare qui. Pensate che lui è venuto da solo, a 84 anni, a Fuerteventura. Ha preso un intercontinentale e voleva anche rifarlo quest’anno”.

Ma non è l’unico aspetto doloroso della sua vita, infatti Jill ha anche dovuto dire addio diversi anni fa a sua sorella: “Io solo adesso ho trovato il mio equilibrio. Diciamo più o meno da 8 anni. Accade quando hai una perdita importante. Allora: mia sorella aveva 6 anni più di me e si è ammalata a 47 anni e l’ho persa a 49 anni. Lei è andata a miglior vita quando io ne avevo 43. Diciamo che quando io sono entrata nel mio 47esimo anno la mia testa ha fatto dei trip. Fisiologicamente per riuscire a ricucire il cuore dopo un lutto ci vogliono 3 anni”.

Sempre piangendo, Jill ha chiosato così il tema della sorella defunta: “Mia sorella non ce la faceva più. Sono cambiata quando ho capito che il mio cuore non poteva essere spezzato, che lei non avrebbe voluto vedermi gettare la spugna. Quindi adesso lo faccio per me e per lei. Quando lei è morta ero così arrabbiata con il grande capo“.