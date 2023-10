Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini ci ricasca: la gaffe a fine diretta. La seconda della serata, in realtà, perché sempre giovedì 5 ottobre, ha avuto un piccolo lapsus. Si è dimenticato per qualche istante il nome del primo eliminato, Claudio Roma, e infatti stava per chiamarlo Carlo. A proposito di eliminati, nel corso dell’ottava puntata del reality c’è stata un’eliminazione a sorpresa. Un televoto flash che, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto, ha deciso l’uscita di scena di Lorenzo Remotti.

Ma tornando alla gaffe del conduttore, come riporta il sito Biccy, quando scatta la mezzanotte l’attenzione di Alfonso Signorini inizia a vacillare. Ma forse stavolta si è trattato di un problema di vista. Cosa è successo. Prima di dare la buonanotte al pubblico di Canale 5 e ricordare l’appuntamento di lunedì prossimo con il GF, padrone di casa, opinionista e voce del popolo hanno raggiunto il centro dello studio.

GF, gaffe di Alfonso Signorini: corretto da Rebecca Staffelli

Durante quel segmento conclusivo, Rebecca Staffelli fa vedere al pubblico i meme e i commenti social più divertenti e a un certo punto è stata mostrata una vecchia copertina di GrandHotel. “La sintesi della puntata: Massimiliano Varrese che dice non ho una fidanzata”, ha letto mentre sullo schermo appariva la cover.

Nella copertina, oltre il primo piano dell’attore ora nella Casa, anche un trafiletto sul divorzio fra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker con tanto di foto e titolo: “Michelle smentisce nuovi amori, Eros non ha più motivi per essere geloso“. Ma i capelli biondi della svizzera devono aver confuso Signorini.

Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GrandeFratello, il prossimo appuntamento è per lunedì… ovviamente su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Infinity! Buonanotte a tutti ♥️ pic.twitter.com/ceNK7lmEpI — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 5, 2023

Che infatti dice stupito, indicando la cover: “Ma c’era anche la Grecia Colmenares in copertina!“. Un istante di gelo, poi Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici lo hanno corretto: “Ma no è la Hunziker”. Un momento che, nemmeno a dirlo, è diventato subito virale in rete.