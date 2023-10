Grande Fratello, caos nella notte. Vi abbiamo raccontato come un paio di giorni fa diversi concorrenti si sono rivoltati contro Giselda. Tutto è partito da una foto della gieffina in tacchi a spillo e alcune considerazioni di Alfonso Signorini che gli inquilini della Casa hanno ripreso. In sostanza tutti ormai sono convinti che Giselda abbia indossato la maschera dell’ingenua ragazza di montagna. Lei, però, è tutta un’altra persona: “Fai due vite parallele” le hanno detto.

Ma è niente rispetto all’astio e allo scontro che si sono sviluppati attorno a Beatrice Luzzi. Fin dall’inizio del reality le cose si sono rivelate difficili per l’attrice che è stata etichettata come la più falsa, la più ipocrita, la stratega e la giocatrice del gruppo. Accuse pesanti che Beatrice non ha mandato giù. E nella notte c’è stato un altro duro confronto tra gli inquilini. La gieffina è stata provocata da Paolo Masella ed è letteralmente esplosa.

Il duro scontro tra Beatrice Luzzi e gli altri inquilini della Casa

Anche Vittorio ha esclamato: “Se hai litigato con tutti un motivo ci sarà? Potresti chiedere scusa…”. Ma Beatrice Luzzi non vuole sentire ragioni e quando viene attaccata anche da Paolo sbotta, come riportato da Biccy: “Sai che ti dico Paolo? Non me ne frega un ca**o con me hai chiuso! Tu continui a dire che ti sembro una falsa. Se pensi che io pianga per ore per fare la vittima e per strategia allora sei una persona cattiva! In dodici mi hanno detto che sono falsa”.

“Uno mi ha scritto ‘la falsità in persona, vipera’ – ha continuato Beatrice Luzzi – un altro che ho già preparato la sceneggiata da fare. Uno dice che sono stratega e che recito. In sostanza dieci di voi mi hanno dato della falsa. Se io ho discusso con molti di voi è proprio perché sono diretta e non ce la faccio a fingere. Infatti mi dite che esagero, ma poi allo stesso tempo sono stratega e finta”.

L'accusa di essersi vestita di nero non l'avevo mai sentita questi stanno messi proprio male #GrandeFratellopic.twitter.com/k70ync0Gko — L𝖔𝖑𝖆 (@Iamllola) October 4, 2023

“ QUESTO NON È UN COPIONE SCRITTO DA ME MA SCRITTO DA VOI RENDETEVENE CONTO “ HA SERVITO ANCORA 🔥🔥🔥 #grandefratello #gf pic.twitter.com/TcVqtrkVBr — Soqquadro (@gicarestik2) October 4, 2023

“Le cose non tornano, non lo capite?! Non ne posso più! Siete tutti a puntare il dito contro di me. Io dovrei scusarmi? Per cosa, perché sono me stessa? Mi dice che sono falsa, repellente, che faccio i copioni e recito. Ma dov’è questa falsità? Non c’è uno di voi che mi faccia esempi miei di falsità. Ditemi dove sono bugiarda e ipocrita. Potete dire che non vi piaccio io caratterialmente, ma non che sono una donna falsa. Basta! Mi avete dato anche della costruita e della stratega che scrive i copioni. Ma come vi permettete? Per scrivere un copione così terribile significa che mi voglio male e anche molto. Basta! Dite che sono stratega e voglio fare la vittima per stare al centro dell’attenzione, nella bufera ed essere amata dal pubblico. Allora smettetela di considerarmi. A me va bene non stare al centro dell’attenzione!”.

