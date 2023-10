Non tutti se lo ricorderanno e forse c’è anche chi non lo sa affatto, ma Beatrice Luzzi del Grande Fratello ha avuto una storia con un grande attore, amato a livello mondiale. E non sono state solo voci circolate senza prove, infatti sono venute fuori in queste ore le immagini che li ritraggono insieme. Una vera e propria sorpresa per il pubblico, che adesso vorrebbe saperne molto di più. E chissà se Alfonso Signorini vorrà indagare e chiederà conto proprio all’attrice.

Intanto, prima di dirvi tutto su Beatrice Luzzi e questa storia con l’attore di fama internazionale, lei ha confessato di essere interessata al coinquilino Giuseppe Garibaldi. Questi sono stati i suoi complimenti nei confronti del giovane: “Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico sportivo. Poi effettivamente ho un debole per la Calabria”. E il nome e il cognome sono stati una naturale conseguenza.

GF, Beatrice Luzzi ha avuto una storia con un attore: chi è

Beatrice Luzzi ha avuto una storia quindi con questo attore, famosissimo a Hollywood e amato anche da tantissimi italiani ma soprattutto italiane per la sua bellezza straordinaria. Le immagini della gieffina insieme a lui sono datate 2004, quindi questo flirt ci sarebbe stato 19 anni fa. Si trovavano nella meravigliosa isola di Capri e tra loro ci furono dei bei momenti romantici, culminati con baci e abbracci che all’epoca fecero parlare a lungo.

Beatrice ha avuto una love story, presumibilmente di breve durata, con il grandissimo Gerard Butler. E su X (ex Twitter) un utente che ha condiviso le foto della coppia di allora ha commentato: “In che senso l’attore di Hollywood con cui ha avuto un flirt a Capri era Gerard Butler? Beatrix insegnami”. E ora tutti si aspettano domande da parte di Signorini, affinché si faccia luce su questa liaison, anche perché nessuno sa come si siano conosciuti.

in che senso l'attore di hollywood con cui ha avuto un flirt a capri era gerard butler, beatrix insegnami pic.twitter.com/s8i6ommMV7 — Paola. (@Iperborea_) October 4, 2023

Butler, 53 anni, è anche un produttore cinematografico originario dell’Inghilterra. Lui è famoso per diversi film molto apprezzati come 300, Attacco al potere – Olympus Has Fallen, Attacco al potere 2 Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen e Machine Gun Preacher.