Al Grande Fratello una delle concorrenti che ha attirato l’attenzione del pubblico è sicuramente la bellissima Anita Olivieri. Lei è dunque praticamente perfetta sotto il punto di vista estetico e ha anche un importante lavoro, infatti lavora nel settore della comunicazione in un’azienda di automotive. Il pubblico ha però notato un dettaglio su una parte del suo corpo, che sta già facendo discutere e questo potrebbe portare a qualche rimprovero della regia.

Dopo la prima puntata del Grande Fratello, si è anche vociferato di qualcosa di spiacevole su Anita Olivieri, che non avrebbe detto tutta la verità secondo i più maligni. Questa la segnalazione della follower alla Marzano: “Ciao Deia, quella Olivieri del GF è fidanzata, se vedi nella foto della laurea il 4 settembre è con il fidanzato e c’è anche il commento di lui”. Il sito Novella 2000 ha ipotizzato che possa essere una voce falsa o, in alternativa, che questa persona sia un ex partner o semplicemente un amico al quale lei vuole molto bene.

Grande Fratello, la scoperta su Anita Olivieri fa già discutere

Ad occuparsi di questa segnalazione sulla Nip del Grande Fratello è stato il sito Novella 2000, grazie ad alcuni commenti degli utenti social e alla pubblicazione di una foto riguardante Anita Olivieri. C’è chi si è accorto di una ‘presenza’ sgradevole sui suoi piedi, infatti quando le telecamere del reality show hanno indugiato su quella zona del suo corpo, ecco che l’immagine è diventata virale e fa capire che qualcosina non stia già funzionando nella casa.

I piedi di Anita non erano affatto puliti, almeno per quanto concerne la pianta degli stessi. Questo fa comprendere che la casa non sia in ottime condizioni, quindi non ci sarebbe grande pulizia da parte dei concorrenti. Vedremo se si sia trattato solo di un caso o se la questione diventerà più seria, con Signorini che potrebbe anche fare una reprimenda in diretta nella prossima puntata, se l’ordine non dovesse essere totale.

Intanto, parlando sempre di GF, molti utenti hanno manifestato insoddisfazione per l’operato di Rebecca Staffelli, che ha preso il posto di Giulia Salemi in studio. E potrebbe anche lavorare in maniera diversa nel prossimo appuntamento per farsi apprezzare meglio.