Al Grande Fratello 2023 è entrata anche Anita Olivieri, che è una concorrente non famosa. Lei è una bellissima ragazza di 26 anni e sappiamo che opera nell’ambito del marketing e della comunicazione. Nella sua presentazione ha fatto sapere: “Non sono fidanzata ma vivo con un gatto che basta e avanza. Non si può portare dentro la Casa? Io sono cresciuta con mamma e nonna”. Ma ora si è scoperta una cosa che lascia tutti basiti.

Fuori dal Grande Fratello c’è stata una segnalazione su Anita Olivieri, infatti la concorrente non avrebbe detto la verità secondo queste voci sul suo conto. A riportarle è stata Deianira Marzano sul profilo Instagram ufficiale, ma non abbiamo ovviamente dichiarazioni da parte della giovane. Se dovesse essere però informata dal conduttore Signorini, potrebbe decidere di chiarire una volta per tutte la sua situazione.

Grande Fratello e Anita Olivieri, la segnalazione choc sulla concorrente

Dunque, secondo quanto emerso poche ore dopo il suo ingresso al Grande Fratello, Anita Olivieri è finita nel vortice delle polemiche perché la concorrente potrebbe aver già mentito. Il pubblico sta iniziando ad innervosirsi perché, se fosse vero, non crederebbe più alla genuinità della 26enne. C’è una foto infatti che sta girando sul web e che la ritrae in compagnia di un ragazzo. E quindi il suo privato sarebbe totalmente diverso da quello raccontato.

Anita potrebbe essere fidanzata, anche perché solamente una settimana fa ha pubblicato un’immagine insieme ad un ragazzo. Questa la segnalazione della follower alla Marzano: “Ciao Deia, quella Olivieri del GF è fidanzata, se vedi nella foto della laurea il 4 settembre è con il fidanzato e c’è anche il commento di lui”. Il sito Novella 2000 ha ipotizzato che possa essere una voce falsa o, in alternativa, che questa persona sia un ex partner o semplicemente un amico al quale lei vuole molto bene.

In molti l’hanno criticata perché ritenuta troppo fanatica, visto che ha messo in luce il fatto di aver studiato duramente e di aver conseguito la laurea. Capiremo prossimamente se Anita Olivieri interverrà o meno sulla questione del presunto fidanzamento.