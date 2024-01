Grande Fratello 2023, arriva la decisione. Il programma di successo di Alfonso Signorini, come forse è noto ai più, aveva messo in calendario un doppio appuntamento con il ritorno anche del giovedì. Nel giro di poco tempo, sui social, alcuni utenti hanno ben presto fatto sentire la propria voce. Poi nelle ultime ore, la decisione degli autori della trasmissione. Tutti i dettagli della vicenda.

Grande Fratello e Doc 3, è sfida? Per chi se la fosse persa, si parte dalla polemica social scoppiata di recente in merito al reality show di Alfonso Signorini: “Spero che tutti i fan non solo di Beatrice ma della onestà intellettuale, vi boicottino martedì in modo che lo share vada ancora più giù.. Basta vigliaccate“, è stato uno dei tanti commenti dei fan.

Grande Fratello e Doc 3, è sfida? Le ipotesi sull’ennesimo stravolgimento del programma

E adesso cosa sta succedendo? Come accennato, era stato fatto riferimento a un appuntamento doppio, poi però ritratto nel corso della messa in onda del 23 gennaio. Alfonso Signorini ha infatti annunciato che la puntata di giovedi 25 gennaio sarebbe saltata.

Precedenza data prima alla finale di Supercoppa, poi l’annuncio dell’ennesimo cambiamento: il conduttore del reality ha infatti annunciato la decisione di mandare in onda la trasmissione lunedì 29 gennaio. E cosa si nasconde dietro questo cambiamento di rotta? Le ipotesi circolano alla velocità della luce. Grande Fratello e Doc 3, è sfida? Decisamente no, infatti la prima ipotesi in merito al cambiaamento della messa in onda potrebbe trovare un nesso con la fiction di successo con protagonista Luca Argentero.

La decisione dei vertici Mediaset potrebbe aver evitato appunto una sfida aperta tra i due, posto che Doc 3 ha dato appuntamento al pubblico giovedì su Rai1. Insomma, un passo indietro per evitare un flop? D’altronde il record toccato da Doc 3 nel corso della prima puntata si è visto: 5 milioni di spettatori con uno share del 26.9%. Troppo anche per il Grande Fratello di Alfonso Signorini?