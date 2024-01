Grande Fratello 2023, scoppia la protesta dei fan. Colpi di scena, confronti, ma anche stravolgimenti interni alla programmazione che possono non essere accolti con piacere il pubblico di telespettatori. Lamentele dunque che non fanno molta fatica a diffondersi in rete. E le accuse sono dure e si fanno sentire: tutti i dettagli delle recenti vicende che continuano ad accompagnare lo show di Alfonso Signorini.

Protesta dei fan sul Grande Fratello, scoppia il malcontento. La buona riuscita di un programma corrisponde spesso e volentieri al pensiero del pubblico da casa, che non perde occasione di far sentire la propria voce. Proprio come sta accadendo nelle ultime ore, quando i telespettatori hanno espresso alcune accuse ben precise.

Protesta dei fan sul Grande Fratello, scoppia il malcontento: “Avete perso credibilità…”

La comunicazione ha fatto storcere il naso a molti: lo show andrà in onda martedì e non lunedì sera. Ecco cosa sta succedendo dunque. La lamentela sembra essere partita dalle parole di un utente che sta seguendo lo show in versione albanese: “Avete perso credibilità, ogni puntata accade il contrario di quello che è evidente al resto del pianeta. Edizione pessima, fatevi dare due lezioni dal GF albanese”.

E ancora: “Assolutamente no ,non perdo più 4 ore di sonno per puntate pilotate, raccomandati i protagonisti insulsa l’ opinionista il conduttore arrogante,non avete ascoltato il pubblico ora crollate come vi meritate“. E non finisce qui perché c’è chi fa notare: “Purtroppo dopo l’insabbiatura del gesto di Varrese nei confronti di Vittorio non guarderò più il programma, avete esagerato!“. Insomma, il malcontento si percepisce in modo chiaro e netto: “Spero che tutti i fan non solo di Beatrice ma della onestà intellettuale, vi boicottino martedì in modo che lo share vada ancora più giù.. Basta vigliaccate“. Uno spaccato di polemica anche su Facebook.

“Io non lo seguo più da settimane..sbircio solo qualche clip Troppo monotono qs branco coalizzato TUTTI contro una che rende le nomination BANALI e le eliminazione scontate…non sembra più neppure un GIOCO e ‘ quasi un varietà televisivo , La Luzzi unica protagonista carismatica provocatrice , pungente , attaccabrighe che si inventa qualche scontro divertente , finora ho seguito solo per lei, ma anche lei non può inventarsi sempre tutto da sola , gli altri tutti morti tra un divano e un letto ..una noia”. E ancora: “Una delle più valide concorrenti del GF 2023 Heidi costretta ad abbandonare il programma accolta con entusiasmo al BBVip Albanese. Noi ci teniamo gli psicopatici, ratti falsi e ipocriti protetti schifosamente dagli autori del GF italiano e loro i migliori“.