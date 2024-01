Nei giorni scorsi l’arrivo di due aerei al Grande Fratello hanno scosso il rapporto tra Perla e Giuseppe, facendo emergere nuovamente la questione della malizia sollevata la scorsa settimana da Mirko, ex fidanzato della Vatiero. “C’è malizia da parte tua. Io non parlo di lei e non posso dirle nulla di negativo, ma sto parlando con te! La stai anche usando e fai i giochi di strategia“, aveva sottolineato Mirko in diretta. In uno dei messaggi aerei, i fan della ragazza le avrebbero detto di tenere gli occhi aperti e di credere al suo ex, un altro aereo, non firmato, la invita a mettere meno cuore e più mente in Casa.

La ragazza non sa come prendere questi avvertimenti, ma di una cosa è certa: Giuseppe non è malizioso e la loro amicizia è vera. Tra i tanti concorrenti che hanno commentato l’accaduto anche Federico, che prende le parti di Giuseppe: “Mirko dovrebbe lasciare che Perla viva questa esperienza senza lui, senza condizionamenti”, ha detto il modello parlando del comportamento di Brunetti con l’ex Perla.

“Scade il contratto: è fuori”. Grande Fratello, il concorrente top sarà il prossimo a uscire





Grande Fratello, Paolo: “Mirko sta con lei”

Letizia non riesce a non prendere le parti anche di Mirko, aggiungendo che magari ci sono cose che non conosco, di cui sono ignari. Anche Perla è del parere che ci sia qualcosa che non torna, tuttavia, insieme a Federico, ipotizza che magari il messaggio non sia rivolto a Giuseppe.”Se si fidasse davvero di Perla, se fosse davvero maturato come dice, dopo cinque anni non dubiterebbe di lei” conclude Federico.

In questi giorni Federico ha continuato a commentare le parole dette da Mirko durante la diretta del Grande Fratello, ma ha trovato la risposta di Paolo Masella, il quale con la sua dichiarazione ha gelato i telespettatori: “Guarda che Mirko e Giuseppe non erano così amici come dici te. Poi Mirko aveva già detto questo fastidio a Giuseppe anche quando era qui dentro, quindi non è vero che se lo è inventato adesso che è fuori“.

Fede "però non sta con Perla, l'ha persa due volte"

Paolo "fondamentalmente stanno ancora insieme"

Fede "stanno ancora insieme?"

Paolo "si rimetteranno insieme si vede, da come si comporta lui e da come si comporta lei"#perletti pic.twitter.com/81swC4JSl7 — G1nger (@G1ngerleott41) January 20, 2024

Federico non è convinto e cerca di dire la sua sul rapporto tra Mirko e Perla. Rapporto che, secondo lui, è finito: “Ma poi cosa vuole da Perla? Adesso sono amici, lui l’ha persa“. A questo punto Paolo ha fatto una strana confessione che ha lasciato basito anche il pubblico a casa: “No, stanno insieme! Sì, fondamentalmente stanno ancora insieme”, ha detto Masella, dando per scontato che in realtà i due stanno insieme. “Come in che senso? Vabbè dai, si rimetteranno insieme, si vede chiaro da come si comporta lui e cosa fa lei e come reagisce“.