Caos al Grande Fratello 2023, il caso Heidi ha avuto l’effetto di una vera bomba atomica. Il suo addio improvviso ha infatti scosso dalle fondamenta il programma. Nella casa si respira un’aria pesante e non potrebbe essere altrimenti. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri, lunedì 16 ottobre, Heidi ha lasciato per ‘motivi personali’. Nel confessionale lo aveva già annunciato: “Voglio lasciare il programma. L’ho visto molto preoccupato, dispiaciuto (il padre ndr). Il fatto che mi abbia detto che mia mamma non mi guarda più, vuol dire che sta molto male”.

>“Ma dov’è finita?!”. Eleonora Daniele basita, l’ospite lascia lo studio. Ma anche il microfono aperto: cosa è successo

Ad aumentare il senso di straniamento dentro il Grande Fratello 2023, il fatto che Heidi se ne sia andata senza salutare. È stata Letizia Petris a comunicare ai concorrenti del suo abbandono: “Heidi è andata via. Non può salutare nessuno, dobbiamo preparare le sue cose. Saluta tutti, è andata via”. La reazione più forte era stata quella di Beatrice Luzzi, che aveva sparato a zero.





GF 2023, Varrese pronto a lasciare dopo l’addio di Heidi

“Abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni”. E peggio l’aveva presa Massimiliano Varrese, scoppiato in un pianto disperato davanti a tutta la Casa.

Massimiliano Varrese che ora minaccia di lasciare il gioco. Anche stamattina Massimiliano è parso turbato e ha confidato l’idea di uscire: “Non vedo più niente di normale qui dentro”. Si sente Anita Olivieri suggerirgli di restare e non fare scelte sbagliate. La regia ha censurato poco dopo. E lo stesso è successo poco dopo quando Varrese stava parlando con Giampiero Mughini.

Ho intravisto una scena, subito censurata, dove sembra che il guru voglia andarsene e gli altri lo stanno dissuadendo con parole terribili "fallo per noi donne", ma in che senso??? la dignità sotto i piedi proprio!#gf #grandefratello pic.twitter.com/5kj2QCUoBw — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) October 17, 2023

Al giornalista ha spiegato: “Quanto successo ieri sera per me è molto grave”, lasciando intendere la volontà di lasciare presto la casa. La regia, in tutta risposta, ha tagliato l’audio e spostato le telecamere altrove. Eppure la cosa non finirà qui. Nella puntata di giovedì, è sicuro, qualcosa di molto importante succederà.