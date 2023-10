Una nuova puntata di Storie Italiane con Eleonora Daniele che, come ogni giorno, ha trattato i casi di cronaca più importanti nella mattina di Rai1 ma non solo. Sul finale, durante una bella intervista a Wilma Goich, che ha parlato della fine del suo matrimonio con il collega cantante Edoardo Vianello, anche un fuori programma. Durante la chiacchierata, Rosanna Lambertucci ha anche colto la palla al balzo per svelare un retroscena proprio su questa ex coppia, che ha commosso tutti i presenti: “Una sera ho invitato lei ed Edoardo. Ancora mi commuovo perché Wilma ha cantato ‘Se stasera sono qui’. Eravamo tutti commossi”.

Impossibile per le ospiti di Eleonora Daniele trattenere l’emozione, la conduttrice l’ha notato e fatto notare subito: “Occhio eh perché qua non sei l’unica che si è commossa. Qua stanno piangendo tutte. Angelica si è commossa…”. La protagonista del segmento dedicato alla fine degli amori ci ha invece subito tenuto a chiarire che non aveva la minima intenzione di piangere. E ha continuato a parlare della fine del matrimonio con Edoardo Vianello.

Leggi anche: “Ma come ha potuto”. Grande Fratello, ‘fallo di Mughini’: appena entrato è già regolamento violato





Storie Italiane, fuori programma: l’ospite di Eleonora Daniele lascia lo studio

Wilma Goich non ha poi nascosto di credere che alla fine il cantante sia stato il suo unico amore. Perché “possono arrivare altri amori, altre storie, ma non sarà mai come il primo amore. Lui è stato il mio più grande amore”, ha sottolineato a Storie Italiane. E giù, un altro momento di commozione in studio.

Ma a un certo punto, una delle ospiti, l’avvocato Andrea Catizone, è stata costretta a lasciare momentaneamente lo studio lasciando basita la conduttrice. Si vede dall’espressione sul suo volto: si è girata e all’improvviso una delle sedie era rimasta vuota. I telespettatori si saranno chiesti dove fosse finita. Ma il microfono deve essere rimasto aperto.

Truffe affettive: Rosanna, ingannata da un falso soldato. “Me ne sarei potuta innamorare, per fortuna è finita! Mi diceva che sarebbe diventato ricco a breve”#17ottobre #storieitaliane su Rai1 e RaiPlay con @eleonoradaniele @marioacampa pic.twitter.com/V3tFKWGBRN — Storie Italiane (@storie_italiane) October 17, 2023

Parlando molto probabilmente con qualcuno della redazione del programma, l’avvocato ha svelato che le è caduto tutto il trucco nel momento in cui si è commossa ascoltando la storia di Wilma Goich e non poteva continuare a stare davanti alle telecamere. “Mi è andato tutto il trucco nell’occhio”, si sente dire dall’ospite. Poi tutto risolto, è tornata al suo posto.