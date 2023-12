Grande Fratello 2023, riflettori accesi sulla concorrente dopo l’eliminazione. Le regole del gioco sono ferree e i concorrenti le conoscono molto bene. Stiamo parlando in particolar modo al momento più temuto da tutti, quello dell’eliminazione. Eppure la concorrente non sembrava essere per nulla ‘scalfita’ dalla possibilità che potesse essere lei ad abbandonare la casa.

Sara Ricci eliminata dalla casa del Grande Fratello. La notizia corre e le voci girano eppure Sara non sembrava per nulla essere preoccupata al punto da non aver pronta neanche la valigia. Il retroscena sulla concorrente viene alla luce solo dopo il fatidico verdetto: fuori dalla casa dopo il televoto e il 3% di voti.

Sara Ricci eliminata dalla casa del Grande Fratello. Il gesto viene allo scoperto dopo il fatidico verdetto

I risultati parlano chiaro e nel corso della fida del televoto è sempre stata data come la sfavorita tra i concorrenti. Eppure Sara era convinta di farcela e passare il turno anche questa volta. Lo avrebbero rivelato i gieffini rimasti in gioco. Considerazioni che la produzione ha portato a galla in un video in cui si sentono i concorrenti commentare l’eliminazione.

“Basta che non mi dai calci”, sono stati i toni scherzosi di Greta poco l’eliminazione di Sara, seguita dalla battutina pungente di Giuseppe: “Oh non si è messa un vestito in valigia”. Nell’argomento si è introdotta anche Bea che ha chiesto a Monia la conferma. Ed è arrivata: “Le ho dovuto fare la valigia”.

MA ERA COSÌ CONVINTA CHE NON HA MANCO FATTO LA VALIGIA????? #grandefratello pic.twitter.com/sgunLT9mHc — fra⸆⸉ (@fvlkwh0re) December 17, 2023

Sara Ricci non aveva neanche preparato i bagagli in vista di una sua possibile uscita dalla casa. Davanti al gesto della concorrente a restare stupiti non sono stati solo i concorrenti che hanno animosamente scherzato sulla faccendo, ma anche il pubblico a casa che ha dunque commentato tutto su X.