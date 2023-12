Grande Fratello 2023, riflettori accesi sui concorrenti. All’interno della casa più spiata d’Italia nascono sempre nuovi rapporti di amicizia e di amore e sono tanti gli esempi significativi che scrivono la storia del reality show di Alfonso Signorini di edizione in edizione. E negli ultimi tempi a suscitare la curiosità del pubblico è stato senza dubbio il forte legame tra due concorrenti in particolare. Di recente, poi, la confessione del modello.

Il forte legame tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro al Grande Fratello 2023. Ebbene, i riflettori non possono che restare accesi su di loro alla luce del forte legame che li tiene uniti e complici. Un rapporto che non è sfuggito a nessuno e che lascia sognare il pubblico a occhi aperti.

Il forte legame tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro al Grande Fratello 2023: i due ne hanno parlato in un luogo appartato

Ed è proprio per questo che anche la redazione del programma ha voluto dedicare ai due modelli un breve frame che ha sintetizzato i momenti più belli. I due gieffini ne sono rimasti colpiti al punto da commentare il gesto tra di loro. Parlando in giardino, i due si sono trovati soli per poter condividere le emozioni provate.

“Tu hai una capacità di mettere il buon umore contagiosa”, sono state le parole di Vittorio Menozzi riferite all’amico, che ha prontamente detto la sua in merito: “Perché tu mi ami e anch’io ti amo”, ha sottolineato Federico come a voler dire all’amico di essere di parte. “Ho capito però, tu non ti rendi conto di quanto è importante trasmettere positività e divertimento”, replica Vittorio.

no raga la versione completa 😭 "abbiamo appena scalfito la superficie, in realtà c'è molto di più" se volete bene a vittorio non fate uscire fefè!! #vittorico #grandefratello https://t.co/wgr4MYfeRy pic.twitter.com/RDNzOPXYwr — alec (@alecsdair) December 17, 2023

“Poi tu non hai ancora praticamente parlato della tua storia davvero. Con me sei la persona più simile. Abbiamo appena scalfito la superficie. Adesso ti sei e ci siamo fatti conoscere, ti sei e ci siamo presentati come due ragazzi che vanno d’accordo, che hanno delle cose in comune e fanno gli stupidi insieme. Ma in realtà c’è molto di più”. Federico ha dunque chiosato: “Nessuno mi conosce per adesso”.