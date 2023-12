“Non ce la faccio, scusate”. Grande Fratello, Perla cede dopo la diretta: “Sto troppo male”. Quello che racconta è atroce

Grande Fratello 2023, Perla Vatiero non trattiene il pianto. L’ingresso in casa della concorrente ha decisamente stravolto gli equilibri, soprattutto quelli emotivi e sentimentali dell’ex fidanzato, Mirko Brunetti. Non è infatti un caso che il concorrente sia andato incontro al due di picche di Greta Rossetti, che ha deciso di interrompere la loro relazione alla luce di alcune confessioni rese in confidenza all’ex fidanzata. Ma Perla Vatiero è andata incontro a un primo ‘crollo’. Il motivo è presto spiegato.

Perla Vatiero ha un crollo davanti alle telecamere del Grande Fratello. Ha fatto il suo ingresso in casa con tutte le intenzioni di immergersi in un’esperienza televisiva più unica che rara, e fino a un primo momento le cose stavano andando per il meglio. Mirko Brunetti sempre più vicino e confidenziale con lei, ma per Perla arriva anche il primo ‘crollo’.

Perla Vatiero ha un crollo dopo la puntata del Grande Fratello 2023: “Come faccio a vivere tranquilla?”

Tutto sarebbe accaduto proprio alla fine dell’ultima puntata. Evidentemente il carico emotivo è stato decisamente forte e la concorrente non ha trattenuto le lacrime, correndo in piscina. “Lo sapevo che sarebbe successo, lo sapevo! Non ce la faccio più. Come faccio a vivere tranquilla? Già è difficile il contesto. Ma adesso come faccio? Mi schiaffano una cosa del genere… Io non è che l’ho frequentato tre mesi, è stato il mio fidanzato da anni. Non ce la faccio ragazzi”.

E ancora: “Ho tenuto tutta la serata, ma ora non riesco. C’è stata così tanta tensione. Non posso cadere. Questo gioco è troppo crudele. Io lo sapevo, me lo sentivo. Mi devo distaccare dalla situazione di loro. Prenderò un distacco. Altrimenti non ce la faccio, me lo devo. Ok che è il gioco, giochiamo, però questa è davvero pesante. Si sta giocando con dei sentimenti. Cosa peggiore non mi poteva proprio capitare“. Tra tutti, è stata Letizia a correrle dietro per darle conforto e comprendere meglio cosa ha scatenato la reazione: “Quanto male hai superato tesoro? Vorrei capire meglio per poterti dare una mano. Io mi trovo in difficoltà perché non so come aiutarti”.

Letizia ha poi aggiunto: “Già quello che hai superato… c’hai messo maturità e forza. Poche donne ce l’avrebbero fatta. Ricomincia e ritrova la forza che hai messo all’inizio. Hai affrontato tutto da donna, adesso butta fuori e da domani ricominci con la tua forza. Per te stessa vai avanti e non cadere”, è stato il consiglio della concorrente. !Ci sono io e non ti girerò mai le spalle. Domani ti voglio al top, tieni il mento alto che ti cade la corona dalla testa. Hai superato questo ostacolo una volta e lo puoi fare nuovamente. Dentro hai delle cicatrici grandi e lo sappiamo”. Letizia poi ha chiosato: “Sappi però che non sarai mai sola. Se superi questa nulla ti fermerà, fuori anche se ti spareranno tu continuerai a camminare dritta. Non ci sarà nulla che ti potrà fermare. Fuori spacchi il mondo. Quello che non ti affossa ti fortifica. Qui si gioca con la vita delle persone”.