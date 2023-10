Grande Fratello 2023, grande attesa per la puntata di stasera, 30 ottobre. Puntata durante la quale uno dei concorrenti dovrà lasciare la casa. Insieme a Massimiliano Varrese, sconfitto la scorsa settimana da Beatrice Luzzi, in nomination sono finiti Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Gli occhi di tutti sono puntati sull’attrice che dopo aver rotto con Garibaldi ha avuto pesanti scontri con gli altri inquilini, tra questi Rosy Chin. Con lei il fuoco della lite si era accesso intorno a Vittorio Menozzi.

Nello specifico Beatrice raccontava di atteggiamenti differenti con Vittorio presente o meno. “Non è corretto, non è elegante parlare di una persona che non è presente. Sto dicendo quello che fai, come operi. Poi lui arriva e dici “amore amore”. Si chiama manipolazione, tu spesso vai nei gruppi a parlare male delle persone”, aveva detto a Rosy.





GF 2023, Beatrice Luzzi è ancora la preferita della settimana

La risposta della quale non si era fatta attendere: “Dal primo giorno mi punti. Tu non devi entrare in competizione”. E la risposta: “Basta parlare male, siamo stufi di questa cosa. La stessa operazione l’ha fatta con altre persone, lo ha fatto anche con me. Lei è una falsa tremenda. Sono stufa” aveva aggiunto Beatrice. Duri anche gli scambi con Massimiliano Varrese.

Eppure al pubblico sembra andare bene così. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, la preferita della settimana sarà ancora lei. Lo rivela Novella 2000 che aggiunge: “L’attrice infatti sembrerebbe essere la più amata dal pubblico, nonostante in casa sia stata spesso al centro di numerose liti”. Nel sondaggio rilanciato dal sito, infatti, Beatrice è oltre il 50%.

Staccatissimo Varrese con il 10%. Anni luce dietro gli altri. E proprio sul rapporto Varrese e Luzzi si concentrano i fan: “Varrese ha capito che Beatrice è più forte di lui quindi deve trovare un modo per avvicinarsi, sperando che noi fan di lei, votiamo anche per lui, povero illuso”. E ancora: “Il fatto è che se non esce oggi lo stolker non esce più perché l’incompetente di Cesara lo salverà sempre e non lo merita”.