Grande Fratello 2023, la reazione inaspettata di Mirko Brunetti. L’ex Temptation Island sembra stia vivendo un momento di confusione alla luce dell’ingresso in casa dell’ex fidanzata Perla che ha certamente scombussolato i suoi equilibri sentimentali. Greta Rossetti, attuale dolce metà del concorrente, sta probabilmente osservando le dinamiche tra i due, augurandosi in cuor suo, di essere ancora la prescelta. Al contempo Mirko e Perla sembrano essere sempre più vicini e complici. Nelle ultime ore, la reazione del gieffino è apparsa quasi come una conferma di questo.

Mirko Brunetti mostra gelosia nei riguardi di Perla. Grandi colpi di scena all’interno della casa più spiata d’Italia da quando Perla ha varcato la gettonatissima porta rossa del reality show. Sempre più vicini e complici: Perla e Mirko sembra non fermarli neanche il giudizio di chi, come Greta, osserva a distanza debita le ultime dinamiche avvenute davanti alle telecamere vigili della trasmissione.

Mirko Brunetti mostra gelosia nei riguardi di Perla: “Mannaggia la miseria!”

Nelle ultime ore i due sono apparsi ancora più vicini. Infatti non solo hanno condiviso lo stesso letto, ma sono stati protagonisti indiscussi di reciproche rivelazioni. In particolar modo a esporsi è stato Mirko che ha confessato a Perla di aver dato un bacio a Greta controvoglia durante il loro recente incontro per suggellare il loro amore. “Il bacio qui… l’unica cosa che ho fatto controvoglia“, ha spiegato Mirko, ma Perla ha commentato ironicamente: “Eh, non si vedeva proprio, per niente guarda“.

Riavvicinamento graduale e continui chiarimenti tra Mirko e Perla, tra messaggi espressi chiaramente e altri lasciati al gusto della libera interpretazione: “Con quante persone hai fatto l’amore?“, ha per esempio chiesto Perla, suscitando la risposta dell’ex: “Con te ho fatto l’amore. Nella mia vita solo una volta. Ma non ho detto con chi“.

E adesso arriverebbe un’ulteriore conferma di una fiammella che tra i due non sembra essersi estinta del tutto. Nello specifico, sembra proprio che Mirko abbia provato un pizzico di gelosia nel vedere che l’ex fidanzata Perla entrare in confessionale in compagnia di Vittorio Menozzi. “Mannaggia la miseria“, ha dunque esclamato Mirko nell’assistere alla scena impotente. D’altronde Perla stessa ha ammesso di trovare Vittorio un bel ragazzo. Ma il modello sembra essere ancora indeciso tra Beatrice Luzzi e Sara Ricci.