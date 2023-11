Grande Fratello 2023, la proposta di Mirko Brunetti ad Angelica non passa inosservata. Colpi di scena che susseguono altri colpi di scena: l’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini si arricchisce di particolari che rendono entusiasmante e sorprendente la visione. E nel cast di concorrenti, Mirko è tra i gieffini più chiacchierati di sempre. Inevitabile dopo l’ingresso in casa dell’ex fidanzata Perla e del rapporto di amicizia nato tra lui e Angelica.

Mirko Brunetti fa una proposta ad Angelica, il dettaglio non scappa a nessuno. Da quando in casa è entrata Perla gli equilibri sono notevolmente cambiati. I fan dei cosiddetti “Perletti” sono convinti che sia questione di giorni per un ritorno di fiamma tra i due. Ma la questione sentimentale di Mirko, come ormai è noto, accende i riflettori non solo sull’attuale fidanzata Greta Rossetti, ma anche sulla compagna di gioco Angelica.

Da un lato Greta, dunque, che osserva le dinamiche da casa e che ammette di desiderare solo e unicamente una cosa: che Mirko sia felice a prescindere da chi. Dall’altro lato, l’amica Angelica, che dopo l’ingresso in casa di Perla si è lasciata andare ad alcune confidenze con il gieffino: “La cosa che mi è dispiaciuta dell’ingresso di Perla è che ora non sei più tu qua, da solo. Sei entrato al GF come Mirko e per farti conoscere dopo Temptation e dare modo alla gente di farsi un’idea. Lì secondo me non sei uscito come sei davvero, qua sì ed è stupendo. Poi entra Perla e subentra nuovamente il discorso. Mi è dispiaciuto perché siamo di nuovo lì”, ha detto Angelica Baraldi.

Nelle ultime ore, però, la situazione si è nuovamente capovolta. A favore di Angelica? Questo è ancora tutto da vedere. Resta però il fatto che il gieffino avrebbe proposto alla Beraldi qualcosa di specifico, sollevando tutti i commenti del caso. Infatti mentre i due chiacchieravano, Mirko ha notato che Angelica sentiva freddo, a questo punto le ha proposto di mettersi al suo fianco sotto le coperte. Come avrà reagito Angelica? Detto fatto, la risposta è stata secca.

Angelik ha freddo e Mirko le dice di mettersi sotto le coperte e lei risponde che c'è Perla💀#GrandeFratello pic.twitter.com/ARqtKV0LVO — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) November 25, 2023

“C’è Perla”, ha detto Angelica di risposta alla proposta di Mirko. Naturale, dunque, per i fan abbandonarsi a più disparati commenti del caso. C’è chi infatti brama affinchè Greta Rossetti abbia un confronto sia con Mirko che con Perla. E chissà se non usciranno fuori ulteriori dettagli che faranno ribaltare nuovamente la situazione. Attesissimo, dunque, l’appuntamento con la messa in onda del programma lunedì 27 novembre, come sempre alle 21.30.