In queste settimane il triangolo formato da Greta, Mirko e Perla è stato spesso sotto i riflettori. Negli ultimi giorni, poi, la situazione dentro le mura del Grande Fratello è letteralmente esplosa, così come la tensione ormai palpabile tra i diretti interessati come tra gli altri concorrenti. Nelle ore scorse Greta è tornata in video. Sulla sua pagina Instagram si è lasciata andare ad un gesto che pure qualche fan ha definito “forse troppo estremo”. Un gesto con il quale pare Greta abbia deciso di voltare pagina.

Che qualcosa nella coppia non andasse secondo i piani sembrava chiaro da un po’. Ed era apparso forse più chiaro quando Greta aveva detto che il suo unico obiettivo era quello di sapere Mirko felice, non importava con chi. Un gesto che se da una parte può essere interpretato come grande amore, dall’altra un po’ meno.





Greta Rossetti cancella il tatuaggio di coppia fatto con Mirko

C’è chi infatti le rimprovera di non lottare a sufficienza per il suo amore. E Mirko, cosa ne pensa? Da quando è entrata Perla gli equilibri della Casa sono cambiati ma certamente il più scombussolato è stato Mirko Brunetti. I fan dei cosiddetti “Perletti” sono convinti che sia questione di giorni, ore forse, per il loro ritorno di fiamma e in effetti le ultime da Cinecittà vanno in tal senso.

E Greta da fuori forse se n’è accorta come dimostra l’ultima foto postata su Instagram in cui si nota l’assenza di qualcosa. Non c’è nessuna traccia del tatuaggio di coppia con Mirko, quel: “I tuoi occhi la mia cura” che Greta Rossetti e Mirko Brunetti si sono fatti insieme sul braccio ed abbiamo imparato a conoscere. I due lo mostrarono a Filippo Bisciglia nella puntata speciale di Temptation Island dedicata al mese successivo la fine del programma.

Ma ora non c’è traccia. Attenzione, nessuna rimozione laser (quindi permanente), quello che molti pensano è che lo abbia cancellato dalla foto con photoshop. A testimonianza di una storia forse arrivata in maniera definitiva ai titoli di coda.