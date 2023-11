Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti e Perla Vatiero, arriva la sorpresa. L’ex coppia sempre più vicina e affiatata: ormai sono in molti a sperare che Mirko e Perla possano riuscire a ricucire la loro relazione. Come tutti sanno, conclusa l’esperienza a Temptation island, la coppia si è lasciata e Mirko Brunetti ha iniziato una relazione con la single Greta Rossetti, con la quale è stato fidanzato fino a lunedì scorso, quando la giovane ha deciso di lasciarlo in diretta al Grande Fratello.

Arriva la sorpresa per Mirko Brunetti e Perla Vatiero. “Il mio discorso è complesso quando dico che con Perla era amore anche in camera. Non posso più fare lo sbaglio di paragonare cinque anni di convivenza con mesi di una relazione. Perché sono due situazioni davvero diverse e in passato ho fatto l’errore di metterle allo stesso livello”, sono state le parole con cui Mirko di recente ha provato a spiegare i suoi sentimenti tanto vero Greta che verso Perla.

Arriva la sorpresa per Mirko Brunetti e Perla Vatiero: scatta l’abbraccio

E adesso? Greta Rossetti sembra aver percepito che tra i due ex il sentimento non sia del tutto scomparso, al punto da spingere l’ex tentatrice a uscire di scena, se così può dirsi. Al contempo, fuori dalla casa del Grande Fratello Mirko e Perla hanno ricevuto una sorpresa che li ha resi felici. Trattasi nello specifico di un aereo che ha volato sopra il cielo della casa e che recava uno striscione con la scritta: “Mas Fuerte. Con voi Perletti“.

Un gesto loquace e incisivo che i due gieffini non potevano che accogliere con un sorriso grande e sincero. E che nello specifico hanno ricambiato regalando al pubblico una scena molto tenere: un abbraccio mentre guardavano fisso verso il cielo che recava per loro un messaggio di amore. “Quello che ci siamo dati è reale ed è arrivato“, ha esclamato felicemente Mirko, seguito dalle parole di ringraziamento di Perla: “Grazie, vi amo“.

E poco dopo aver ricevuto la sorpresa, i due non potevano che tornare a confrontarsi sui loro reciproci sentimenti: “Quando ho detto che scalerei una montagna per te è perché lo sentivo e lo sento veramente“, ha confessato Mirko guardando Perla negli occhi, che si è poi seduta sulla sue ginocchia. Adesso il capitolo tra di loro resta solo da scrivere.