Grande Fratello 2023, a poche ore dalla nuova puntata scoppia il caso: dopo i fatti della scorsa notte i telespettatori sono sul piede di guerra. Nella notte, infatti, le telecamere hanno indugiato sulla stanza da letto dove due inquilini sono stati pizzicati in atteggiamenti inequivocabili. Il motivo di tanta rabbia da parte della rete è legato al fatto che simili atteggiamenti erano stati ufficialmente banditi dalla nuova linea decisa da Pier Silvio Berlusconi, linea che spesso è stata superata.

Nono solo dai concorrenti, ma anche da Alfonso Signorini. Un esempio? Nella puntata di giovedì scorso si è lasciato andare ad alcune considerazioni che non sono affatto piaciute al pubblico. Frasi giudicate sessiste, irritanti al punto da spingere una parte dei telespettatori a chiedere la testa del conduttore e la sua rimozione immediata. Alfonso, resta saldo al su posto.





GF 2023, Giselda Torresan e Rosy Chin si confidano nella notte

Come Giselda Torresan e Rosy Chin che pure hanno fatto arrabbiare non poco il pubblico. Cosa è successo? Le telecamere le hanno inquadrate mentre, sembra, erano intente a parlare sottovoce con le coperte tirare fin sopra alla testa. Un comportamento vietato. Il web ha lamentato il fatto che non siano state richiamate: “Ma non doveva essere un nuovo GF?”.

Nelle ultime settimane Giselda sta perdendo il sostegno del pubblico da casa. Si legge in uno dei tanti commenti sui social: “Lieta che sta uscendo il vero carattere di Giselda. Dal nervoso le stavano per uscire gli occhi dalle orbite, se avesse potuto avrebbe sparato a zero ancora di più ma doveva difendere la sua finta indole di ingenua bonacciona di montagna”.

ROSY CHIN E LA MONTANARA STANNO CONFAMBULANDO SOTTO LE COPERTE SENZA NESSUNO CHE LI RICHIAMI . POI ROMPONO IL CAZZO AGLI ALTRI #grandefratello #gf pic.twitter.com/yO65NE4q0R — Soqquadro (@gicarestik2) October 1, 2023

E ancora: “Giselda falsissima, appena la nominano cambia tono, espressione, e sembra piuttosto abile a parlar di altro che non sia la montagna: vi siete chiesti come mai? Finta”. E le considerazioni per Rosy non sono da meno: anche lei secondo il pubblico ha molto da nascondere.