Grande Fratello 2023, scatta il bacio. Il realtity show di Alfonso Signorini ha ripreso la sua corsa da pochi giorni eppure all’interno della casa più spiata d’Italia sta già succedendo di tutto. Le nuove regole del gioco impongono atteggiamenti più moderati, aspetto che non sempre durante una convivenza forzata si è in grado di gestire. Ma andando ben oltre varie ed eventuali polemiche, la vicenda di oggi riporta il sereno. Viva l’amore, sarebbe il caso di dire…

Scatta il bacio tra i concorrenti del GF 2023, nessuno se lo sarebbe aspettato. Prima di entrare nello vivo della vicenda, ricordiamo insieme cosa è accaduto nelle ultime ore. I fan hanno riversato sui social un grido di protesta quando hanno appreso che la diretta su Mediaset Extra è saltata dalle 3 di notte fino alle 6. Cosa è successo in quell’arco di tempo?

Leggi anche: “Hanno spento tutto”. GF 2023, maxi censura decisa dalla regia: due ore di buio totale





Scatta il bacio tra i concorrenti del GF 2023, nessuno se lo sarebbe aspettato

Il pubblico italiano affezionato al programma al momento si divide, tra chi prova a scoprire cosa è successo nel cuore della notte e perché la diretta dalla casa è ‘saltata’, e chi invece si concentra su questioni ben più interessanti. Proprio come il bacio scoccato tra Giselda e Giuseppe Garibaldi. Ebbene si, i due hanno da subito intavolato un ottimo rapporto e non solo. All’insegna di questo, nelle ultime ore si sono resi protagonisti indiscussi di un momento indimenticabile.

Non si tratta di amore, almeno fino ad ora, ma sicuramente ai due concorrenti non dispiace sottolineare quanto sia già forte la loro complicità. Come provarlo? Cimentandosi in un matrimonio improvvisato con tanto di bacio alla fine. Insomma, non hanno di certo perso tempo nel dichiarare reciprocamente un’intensa sintonia.

Ovviamente alcuni utenti su Twitter hanno ripreso il momento e commentato con la giusta dose di ironia: “Non credo di stare bene dopo questa scena”, ironizza qualcuno. Ma a propisito di Giselda, nelle ultime ore a Deianira Marzano è sopraggiunta una segnalazione: sembra che la concorrente nel mondo reali parli con un tono di voce del tutto diverso. Altro grande mistero per i fan da svelare…