Grande Fratello 2023, dentro la casa non sono tutte rose e fiori. Nonostante l’invito, più volte, a limitare comportamenti disdicevoli ogni tanto qualche cosa di poco gradevole succede. Solo ieri una polemica si era abbattuta su Anita colpevole, gli audio sembrano confermare, di frasi poco felici nei confronti di Rosy Chin. Le intenzioni di Anita non erano quelle di offendere la compagna di gioco, peccato però che la battuta non ha sortito l’effetto sperato e nel giro di pochi minuti il popolo del web è insorto contro di lei.

Commenti su commenti a corredo del video del momento. Guardandosi un piede la concorrente esclama: “Sono gialla, sono itterica. Oddio”. Poi la battuta infelice: “Sono più cinese di Rosy”. E Mirko ridendo: “Sei mandarina”. Insomma, la frase di Anita non sarebbe passata inosservata e nelle prossime ore si capirà se gli autori del programma decideranno di prendere provvedimento o meno a riguardo.





GF 2023, Letizia Petris annusa i capelli di Giselda Torresan

Di sicuro non lo faranno con Letizia Petris, protagonista con Giselda Torresan di un momento subito ripreso dai fan con il video (scendi in basso per vedere) finito immediatamente in rete. Nel video si vede Giselda Torresan che si fa fare la coda da Letizia Petris. Quest’ultima è intenta a raccoglierle i capelli quando, a un certo punto, si ferma e si annusa la mano per poi fissarla.

Lo sguardo contrariato, come a volere dire che i capelli non hanno un buon odore. Il motivo però è un altro e lo rivela Novella 2000, che scrive: “Sembra che la Torresan abbia esagerato con l’olio per i capelli e per tale ragione l’amica stava cercando di sistemare la situazione facendole una coda. Probabilmente è olio per tenere morbidi i capelli e ne ha abusato non essendo abituata. Ecco svelato il mistero”.

Intanto, nelle prossime ore, sono attese grandi novità. Tra le tante indiscrezioni che circolano anche alcune sui possibili nuovi ingressi nella casa: un in particolare sarebbe pronto a fare parecchio rumore: l’ex di Mirko Brunetti direttamente da Temptation Island.