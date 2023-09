GF 2023, se la trasmissione si chiudesse oggi ci sarebbe già una vincitrice: Beatrice Luzzi si piazzerebbe infatti al primo posto a mani basse. Dentro la Casa si sta facendo apprezzare per le sue qualità umane e non. Per il modo in cui affronta i problemi e per come cerca di coinvolgere gli altri. Uno step, quest’ultimo, sul quale Beatrice ha lavorato molto dopo le critiche della settimana scorsa da parte di Cesara Buonamici che, in diretta, le aveva rimproverato scarso spirto di squadra.

Spirito che invece ha dimostrato di avere ricucendo gli screzi con gli altri inquilini ad eccezione di Massimiliano Varrese che dopo la puntata ha avuto con lei un duro faccia a faccia. Attacca Varrese: “Io mi aspettavo che tu mi dicessi le cose in faccia. Tu sei una persona falsa, sei molto furba e vuoi avere sempre ragione. A cinquant’anni prenditi le tue responsabilità, come io mi sto prendendo le mie davanti a te”.





GF 2023, Massimiliano Varrese: Beatrice Luzzi non è la preferita

“Tu non sei chiara, perché se tu pensi che io sono una persona cattiva, dimmelo chiaro in faccia. Non sei cristallina, sei una persona ipocrita e falsa, e me ne stai dando una dimostrazione continuamente. Dai sempre la colpa agli altri”. Tema già toccato quando Alfonso Signorini aveva annunciato l’immunità di Beatrice grazie al televoto del pubblico.

Massimiliano ci era andato giù pesante: “Io non la sopporto proprio più. […] Avete capito a che gioco sta giocando lei? Io faccio televisione da trent’anni. Ancora non avete capito nulla. Ma è tutto abbastanza chiaro, sì il suo gioco è proprio chiarissimo ragazzi”. Sui social la reazione di Massimiliano ha però diviso con chi accusa: “Tutto falso questo risultato…Beatrice è la più odiata ma come ogni anno devono far andare avanti le persone antipatiche”.

La risposta di Beatrice non si era fatta attendere: “A volte lo scontro ci vuole, tutto quello che uscirà fuori è là, tutto quello che ricomincia è qua per me. Io quello che ti ho detto è quello che pensavo fino a ieri. Mo basta. Se qualcuno mi chiederà io non parlo più con nessuno di questa storia. Ce la diamo questa possibilità?”.