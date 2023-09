Il 29 settembre è una data molto significativa, ma che oggi assume contorni tristi. Sarebbe stato il compleanno di Silvio Berlusconi e Marta Fascina ha quindi deciso di scrivere delle parole struggenti. Dopo tanto silenzio, la parlamentare di Forza Italia ha voluto parlare e ha commosso migliaia e migliaia di persone, che aspettavano questo suo intervento. Lei è ancora chiusa nel lutto e non riuscirebbe ancora ad elaborarlo del tutto.

Nei giorni scorsi il fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, era intervenuto proprio su Marta Fascina: “Silvio c’è. Ci ha momentaneamente lasciato, ma c’è sempre. Basta con le lacrime, l’ho detto anche a Marta che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto ma soprattutto un suo dovere. Dobbiamo essere sereni e addirittura felici, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, amarlo e viverlo”.

Silvio Berlusconi, le parole di Marta Fascina nel giorno del compleanno di lui

Nel giorno del suo compleanno, Silvio Berlusconi sarebbe stato festeggiato alla grande dalla sua compagna Marta Fascina e da tutti coloro che gli volevano bene, in primis i figli. Ma fisicamente non è più presente e lei ha scritto una dedica strappalacrime: “Amore mio oggi è il tuo compleanno, Auguri a Te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto“.

Marta ha postato diverse foto di loro due insieme e ha continuato a scrivere su Instagram: “Auguri a Te che sei entrato nei libri di storia. A Te che sei baluardo di democrazia e di libertà. A Te che sei un esempio di concretezza, pragmatismo, dinamismo, visione per le future generazioni. A Te che hai cambiato il modo di vedere ed interpretare il mondo. Auguri a Te che hai solo fatto del bene all’Italia ed agli Italiani. A Te che hai donato incondizionatamente amore, speranza, armonia e fiducia, Auguri a Te che ogni giorno scaldi ed illumini il mio cuore”.

Infine, Marta ha già ipotizzato il giorno in cui potranno tornare ad essere felici insieme: “Sono certa che, nel regno dei cieli, tu stia continuando a guardare il mondo con quel sole in tasca che ti ha sempre accompagnato, legato a quella vita che tanto amavi e che mai avresti voluto lasciare. Ma mi fa male non stringere la tua mano, mi fa male non poterti abbracciare, mi fa male non poterti guardare negli occhi e con il nostro sguardo complice rassicurarci sull’amore che ci lega e ci legherà per l’eternità. Io resto sempre un passo dietro di Te e con la concreta certezza che, prima o poi, le nostre mani torneranno a ricongiungersi e noi torneremo ad essere nostri per l’eternità. Buon compleanno amore mio, ti amo eternamente. Tua Marta”.