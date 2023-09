La scorsa settimana Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi hanno accettato l’eredità del padre Silvio Berlusconi, che ha destinato ai tre minori la sola quota legittima e ai due maggiori anche quella disponibile. L’ex presidente del Consiglio, fondatore di Forza Italia e imprenditore è morto il 12 giugno 2023 a causa di una leucemia e a quasi quattro mesi dalla sua scomparsa l’attenzione mediatica su di lui non si è ancora spenta.

In questi mesi si è discusso sul testamento lasciato da Silvio Berlusconi ai figli. L’accordo raggiunto tra i figli del Cavaliere prevede che le quattro holding vadano per il 29,1% ciascuno a Marina e Pier Silvio e al 14% circa a ognuno degli altri tre. Per quanto riguarda le unita immobiliari il tutto resterà di proprietà comune per cinque anni, mentre il lascito per il fratello Paolo Berlusconi, la compagna Marta Fascina e l’amico Marcello Dell’Utri verrà pagato da tutti i cinque figli.

Silvio Berlusconi, su Instagram la lettera della figlia Barbara

In questi giorni è notizia anche della ‘presenza’ di Silvio Berlusconi al Berlusconi day di Paestum del 29 settembre, giorno del compleanno del Cavaliere, che avrebbe compiuto 87 anni. L’ex premier rivivrà sotto forma di “avatar” e rievocherà, grazie alla voce di Giancarlo Giannini, lo storico discorso al Congresso nazionale Usa del 2006. Ma nel giorno del compleanno di Silvio Berlusconi la figlia Barbara, che sui social non compariva dal 2 giugno, ha deciso di rompere il silenzio.

In un post in cui mostra orgogliosa una foto in cui posa insieme al padre e una maglia del Milan con la scritta Presidente, Barbara Berlusconi ha voluto ricordare la figura del padre inviandogli una toccante lettera: “Caro papà, domani sarebbe stato il tuo compleanno. Quando chiudo gli occhi, vedo ancora il tuo sorriso rassicurante e sento il calore della tua mano nella mia. Avevi un cuore grande e un’anima nobile. Sebbene molti ti conoscano per i tuoi successi imprenditoriali e per il tuo carisma politico, io ho avuto il privilegio di vedere l’uomo dietro al leader: amorevole, premuroso e profondamente umano. La tua assenza ha lasciato nel mio cuore un vuoto incolmabile, ma i ricordi e i tuoi insegnamenti sono il mio faro”.

Barbara Berlusconi ricorda il padre con parole molto toccanti, parole di una figlia che ancora non riesce a superare il dolore dato dalla grande perdita. La figlia di Silvio Berlusconi si rivolge al padre ricordando la figura di un uomo che “ha sempre creduto nella libertà come diritto inalienabile di ogni individuo e nel rispetto come pilastro di ogni relazione

Il cuore di Barbara Berlusconi “si riempie di gratitudine ogni volta che penso a te, all’uomo che eri e all’incredibile padre che sono stata fortunata ad avere. Mentre il tempo passa e il mondo cambia, ci sono cose che rimarranno per me immutabili: il tuo ottimismo, la tua esemplare etica del lavoro, la tua generosità e la capacità di realizzare sogni ritenuti impossibili”.