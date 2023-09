La morte di Silvio Berlusconi è difficile da superare per molti e la più turbata è indubbiamente Marta Fascina, che è praticamente scomparsa pubblicamente e si è rinchiusa nel dolore ad Arcore. Adesso, però, Paolo Berlusconi ha deciso di rompere il silenzio sul fratello e sulla compagna di quest’ultimo con parole tanto forti quanto determinate. La parlamentare di Forza Italia, dopo i funerali del Cavaliere, si è vista solamente in occasione del Trofeo Berlusconi dello scorso mese di agosto.

Ma in generale Marta Fascina ha fatto perdere le sue tracce e ovviamente anche Paolo Berlusconi si è accorto di questa prolungata assenza. Durante la sua presenza a Monza, il fratello dell’ex presidente del Consiglio ha voluto dire la sua sulla donna e le ha dato un importante consiglio per ciò che dovrà fare nel prossimo futuro. Anche perché la vita di tutti va avanti, nonostante la giusta ed inevitabile sofferenza.

Marta Fascina, parla Paolo Berlusconi: cosa ha detto il fratello di Silvio

Sono trascorsi oltre tre mesi da quando Silvio Berlusconi è deceduto all’ospedale San Raffaele di Milano per una leucemia, ma Marta Fascina sembra non essere riuscita ad elaborare il lutto. Paolo Berlusconi, anche lui inevitabilmente addolorato per la perdita dell’amato fratello, ha voluto però spronare la deputata 33enne, la quale deve necessariamente reagire al più presto perché la aspettano anche importanti momenti lavorativi.

Paolo Berlusconi ha parlato così da Monza, dove era presente per supportare Adriano Galliani nella candidatura alle elezioni suppletive del Senato: “Silvio c’è. Ci ha momentaneamente lasciato, ma c’è sempre. Basta con le lacrime, l’ho detto anche a Marta che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto ma soprattutto un suo dovere. Dobbiamo essere sereni e addirittura felici, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, amarlo e viverlo”.

Paolo Berlusconi, 73 anni, ha voluto quindi lanciare una sorta di monito alla compagna del fratello Silvio, che deve ritornare a lavorare come prima e riuscire quindi a gestire questa fase difficile della sua vita. Ma non può restare sempre da sola ad Arcore, questo il sunto dell’imprenditore.