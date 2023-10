“Cacciata dalla casa”. GF, la concorrente è fuori. Cosa si è scoperto dopo l’ultima puntata di fuoco

Grande Fratello 2023, un’altra notizia che fa ‘rumore’. Il reality show di Alfonso Signorini regala al pubblico di telespettatori sempre grandi colpi di scena. Equilibri, quelli tra gli inquilini della casa, che sono spesso oggetto di stravolgimenti, soprattutto quando si prospetta per alcuni di loro la possibilità di dover abbandonare il gioco. E allora tutto si complica e diventa anche più interessante. Stiamo parlando nello specifico del rischio che corre uno tra i concorrenti spediti dritti in nomination.

Grande Fratello 2023, al televoto finiscono ben 6 concorrenti. Ogni gioco ha le sue regole, e quelle del programma di Alfonso Signorini sono ormai note a tutti. Tra queste, la nomination e la possibilità di abbandonare la casa più spiata d’Italia: una realtà che prima o poi, a giro, tocca quasi a tutti gli inquilini. Questa settimana la lista si allunga.

Grande Fratello 2023, chi rischia di abbandonare la casa tra i sei concorrenti finiti al televoto? I risultati del sondaggio

A finire al televoto ben 6 concorrenti ovvero Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Rosy Chin, Grecia Colmenares e Valentina Modini. E come accade di settimana in settimana ad agevolare qualche previsione, puntuale come sempre, il sondaggio: “Chi vuoi salvare?”. Ed è bene sottolineare che tra questi c’è chi è anche solito trovarsi in lista di ‘attesa’.

Prima tra tutte Beatrice Luzzi. L’attrice italiana continuerà a rientrare tra le grazie del pubblico italiano? Ebbene, la risposta sempre volgere al positivo. Stando ai dati fin qui raccolti del sondaggio, l’attrice si posizionerebbe al primo posto con un 59%, come si apprende su Angolo delle Notizie. A seguire, Giselda che totalizza un risulato discreto del 18%.

E al terzo posto invece troviamo Vittorio Menozzi, con un 10%. Dal quarto posto in poi le percentuali si abbassano drasticamente. Infatti troviamo Rosy Chin con un 6%, seguita da Grecia Colmenares con un 4% e all’ultimo posto Valentina, con un 2% di voti. E pensare che l’eliminazione a sorpresa non è poi così un pericolo così tanto lontano: l’appuntamento per scoprirlo è per il 23 ottobre.