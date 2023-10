Grande Fratello 2023, anticipazione bomba a pochissimo dalla puntata di stasera lunedì 23 settembre. Un concorrente potrebbe essere costretto a lasciare la casa. E non si tratta di un concorrente qualsiasi, ma di un pezzo da novanta. Signorini, purtroppo per lui, potrebbe nulla. Per la Casa e tutto il programma sarebbe un colpo duro a una settimana dall’addio di Heidi che tanto rumore ha fatto. Come rumore hanno fatto le ultime dichiarazioni di Giampiero Mughini che sta mantenendo le attese di portare scompiglio nella casa.

>“È finita con Bastian”. Ilary Blasi, la notizia inaspettata dopo tanto amore. Ma ormai la conferma è sotto gli occhi di tutti: cosa è successo

Un esempio? Tutto è iniziato quando il verace opinionista tv, famoso per la sua irriverenza, si è messo a discutere con Angelica Baraldi alla quale ha detto: “Ma invece che piangere, pensate ai soldi che state guadagnando e che non vi meritate affatto”. Parole che avevano innescato tanti commenti. “Mughini li sta smontando uno a uno”.





GF 2023 Alex Schwazer a rischio squalifica? Avrebbe bestemmiato

E ancora: “Lui è decisamente la bocca della verità”. Osannato da tutti, fino a che non commetterà qualche errore, a quel punto tutti contro, come sempre. Errore che avrebbe commesso Alex Schwazer, che sarebbe a rischio squalifica. Sul web è diventata virale una clip che mostra Letizia Petris parlare in giardino con Anita Olivieri.

Un dialogo che rivelerebbe che Alex Schwazer avrebbe bestemmiato. “Prima Alex… ha bestemmiato” ripete Letizia prima che la regia intervenga. Se fosse confermata il responso sarebbe solo uno: squalifica. Stasera ne sapremo di più. E sarebbe un peccato ed un grande dispiacere anche per Cesara Buonamici: Oltre a riconoscere il lavoro che Alex sta facendo all’interno della Casa tempo fa Cesara aveva colto l’occasione per fare un appello alla giustizia sportiva per la riduzione della squalifica di Alex”.

LETIZIA DICE CHE ALEX HA BESTEMMIATO ! TOGLIETE LO SPORTIVO GRAZIE #grandefratello #gf pic.twitter.com/XyTMXHtRZe — Soqquadro (@gicarestik2) October 23, 2023

“Alex è un combattente. Mi permetto di lanciare un appello alle autorità sportive perché sia concesso ad Alex uno sconto di squalifica. Un piccolo sconto gli consentirebbe di provare ad andare a Parigi. Io penso che Alex si meriti di rappresentare il nostro Paese. Alex ha diritto dello sconto della sua squalifica perché ha collaborato pienamente con la giustizia sportiva. Grazie Alex!”.